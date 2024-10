Fico v Užhorodu jednal se Šmyhalem. Ukrajinu chce v EU, ale ne v NATO

„Otevřeně říkám, že chladně přistupujeme k otázce členství Ukrajiny v NATO, ale ohledně (vstupu do) EU vás podporujeme na sto procent. Vaše členství bude pro nás důležité a cenné,“ řekl Fico ukrajinskému premiérovi. „Budou země v EU, které si budou přát, aby tento proces nebyl tak rychlý. My takoví nebudeme,“ dodal slovenský premiér a zdůraznil, že mnohé záleží na samých Ukrajincích a na potřebných reformách.

„Ale na vaší cestě my žádné překážky klást nebudeme,“ ujistil Fico podle portálu Ukrajinska pravda. List upozornil, že v předvečer mezivládních konzultací slovenský premiér prohlásil, že není proti členství Ukrajiny v EU, jen prý není záležitostí několika let. Řekl však, že dokud bude předsedou vlády, bude dávat pozor, aby poslanci, nad kterými má politickou kontrolu jako šéf strany Směr-SD, nikdy nesouhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO.

Tento vstup totiž bude vyžadovat ratifikaci v parlamentech členských států Severoatlantické aliance. Fico je přesvědčen, že vstup Ukrajiny do NATO by rozpoutal třetí světovou válku, napsal deník, který připomněl, že Fico nedávno hovořil o tom, že po válce by si přál obnovit normální vztahy s Ruskem, a také tvrdil, že na Ukrajině bojují „nacistické jednotky“.

Pondělní konzultace se podle Šmyhala soustředí na posouzení plánu vzájemné spolupráce z předchozí schůzky, která se uskutečnila v dubnu v Michalovcích na východě Slovenska. Nynější jednání se podle portálu Aktuality.sk koná v hotelovém a lázeňském resortu Verchovyna asi 20 kilometrů od Užhorodu.

Šmyhal ocenil, že obě země v plnění plánu spolupráce pokročily, některé kroky už jsou dokončeny, jiné jsou v závěrečné fázi, a také dosáhly značného pokroku v realizaci projektů v energetice a infrastruktuře. Slovenská vláda nedávno schválila rámcový program pro účast na obnově Ukrajiny.

Poznamenal také, že obě země „úzce spolupracují“ při nákupu prostředků a vybavení, které posilují obranu země, na kterou v únoru roku 2022 zaútočila ruská vojska. Zdůraznil, že k realizaci všech projektů je nutné zajistit Ukrajině vítězství ve válce s Ruskem a spravedlivý mír.

Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu loni na podzim zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Nezrušila ale komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc či vývoz elektřiny na Ukrajinu.