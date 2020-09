Slovensko hlásí rekordní počet nakažených, zpřísňuje opatření

Ve čtvrtek bylo nakažených 137. Informovalo o tom slovenské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet úmrtí s nemocí covid-19 zůstal na 37.

Pětimilionové Slovensko má v současnosti 1692 aktivních případů nákazy, tedy nejvíce od propuknutí pandemie v zemi letos v březnu. V nemocnicích bylo k pátku hospitalizováno 73 pacientů s covidem-19, sedm z nich museli lékaři napojit na umělou plicní ventilaci.

Slovenská pandemická komise po nárůstu počtu infikovaných doporučila v pátek úřadům, aby omezily konání hromadných akcí a zakázaly podávání alkoholu v noci v rizikových regionech, mezi které se řadí Bratislava a některé okresy na západním, severním a východním Slovensku.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí po zmíněném jednání členů pandemické komise rovněž řekl, že Bratislava zváží zařazení Česka a Rakouska mezi rizikové země z hlediska koronaviru. To by znamenalo, že lidé po příjezdu z těchto zemí na Slovensko by museli až na výjimky nastoupit do karantény a podstoupit test na koronavirus. Česko v pátek čtvrtý den za sebou potvrdilo rekordní počet nových případů nákazy koronavirem.

Nárůst na Ukrajině a v Rusku

Ukrajinská národní bezpečnostní rada uvedla, že v zemi za poslední den přibylo 2836 případů koronavirové infekce. O více než sto se tím zvýšil páteční rekord, kdy úřady evidovaly 2723 nakažených. Celkem se již ve východoevropské zemi nakazilo 133 787 lidí, na 2811 jich s covidem-19 zemřelo.

V Rusku za posledních 24 hodin zaznamenali 5205 případů koronavirové nákazy. Informovala o tom s odvoláním na zdravotnické úřady agentura Interfax, podle níž bilance infikovaných oproti předchozímu dnu vzrostla již podruhé za sebou.



Poprvé od poloviny srpna ohlásily ruské úřady nárůst počtu nových případů v pátek, kdy přibylo 5110 nakažených.

Celkově se v Rusku nakazilo koronavirem již 1 020 310 lidí, což nejrozlehlejší zemi světa řadí celosvětově na čtvrté místo. Na 17 759 lidí s covidem-19 v Rusku zemřelo, z toho 110 za poslední den.



Epicentrem nákazy v Rusku je momentálně metropole Moskva, kde za poslední den přibylo 671 případů. Nákaza však byla v uplynulém dnu zaznamenána v 84 z celkových 85 ruských regionů.

Z nemoci covid-19 se v Rusku dosud uzdravilo 838 126 pacientů, z toho 5379 za poslední den. Takzvaných aktivních případů je nyní v zemi 164 425.