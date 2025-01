Fico do Kyjeva nepojede, vzkázal z Moskvy místopředseda Směru Gašpar

„Premiér Fico včera (v pondělí) zveřejnil otevřený dopis Zelenskému a pozval jej na jednání. Zelenskyj odvětil, že má přijet v pátek do Kyjeva. To není možné. Myslím, že se to nestane,“ řekl Gašpar, který je z Ficovy strany Směr-SD.

Kyjev od Nového roku – po vypršení platnosti dohody s ruskou stranou – zastavil tranzit ruského plynu do Evropy. Fico za tento krok Zelenského opakovaně kritizoval a východnímu sousedovi pohrozil odvetnými opatřeními včetně zastavení pomoci Ukrajině a vetem při hlasování v EU v případě, že se situace nevyřeší.

Fico v pondělním dopise Zelenskému navrhl jednání v co nejbližší době, schůzka by se podle něj mohla uskutečnit na Slovensku, blízko hranic s Ukrajinou. Ukrajinský prezident pak na síti X vyzval Fica, aby v pátek přijel do Kyjeva.

Zelenskyj dříve obvinil Fica, že otevřel druhou energetickou frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina, se kterým jednal loni v prosinci v Moskvě. V neděli pak Zelenskyj napsal, že Fico udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropu a na zdravý rozum.

Ukrajina se už téměř tři roky brání ruské invazi. Fico po předloňském návratu k moci zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Slovenský premiér také dlouhodobě zpochybňuje sankce Evropské unie proti Rusku, které mají Moskvu přimět k ukončení války a stažení vojsk ze sousední země.