Dvě čelní srážky autobusů otřásly Slovenskem. Jeden z nich kamion rozpáral

K první dopravní nehodě došlo v pondělí dopoledne nedaleko Košic u obce Drienovec. V autobuse cestovalo celkem 33 lidí. Podle dostupných informací byl vůz po srážce značně poškozený – některá média psala, že kamion kabinu autobusu doslova rozpáral – a jedna osoba zůstala uvězněná v kabině.
Zaklíněného pasažéra museli tamní hasiči pomocí hydraulického nářadí vystřihnout. Dále se zranilo dalších 28 cestujících, z nichž někteří vážně. Na místo dorazili záchranáři, kteří poskytovali předlékařskou pomoc a pomáhali s transportem raněných do nemocnic.
Na místo dorazilo sedm pozemních posádek. „Počet zraněných a rozsah zásahu vyžadoval nasazení evakuačního autobusu i záchranného vrtulníku,“ uvedl mluvčí slovenských hasičů.
|
Rychlík z Prahy narazil na Slovensku do autobusu, zemřelo sedm lidí
„Posádka letecké záchranné služby si po přistání nedaleko místa nehody převzala do péče řidiče autobusu, který byl po střetu uvězněn ve vozidle,“ uvedli na Facebooku letečtí záchranáři služby Air Transport Europe. Zraněný podle nich utrpěl vážná zranění několika částí těla.
Řidič byl po poskytnutí okamžitého lékařského ošetření převezen do vrtulníku. Ten ho v kritickém stavu letecky transportoval na Kliniku traumatické chirurgie Fakultní nemocnice L. Košické pastviny. Jak později uvedla slovenská policie, muž svým zraněním v nemocnici podlehl.
|
Jeden mrtvý, 59 zraněných. Na slovenské dálnici D2 se střetl autobus s kamionem
Řidič kamionu z nehody vyvázl živý. Řekl, že jeho vůz měl před nehodou defekt. Jeho následkem se měl dostat do protisměru. Technický stav vozidla zkoumají experti.
Auto vjelo do protisměru, srazilo se s autobusem
K další vážné nehodě došlo v okrese Hlohovec na jihozápadním Slovensku. „Na základě dosud zjištěných informací řídil řidič osobní motorové vozidlo Ford po silnici II/507 ve směru z Bojnic na Hlohovec,“ uvedla slovenská policie kolem sedmé hodiny.
Řidič auta se z dosud neznámých důvodů dostal do protisměru. Tam se střetl s projíždějícím autobusem. V něm se lehce zranili dva lidé, řidič auta utrpěl vážná zranění. Následně byl letecky transportován do nemocnice.
|
Tragická nehoda na Slovensku: tři dívky zabil autobus s nezataženou brzdou
Policie na Facebooku uvedla, že řidič autobusu provedl dechovou zkoušku s negativním výsledkem. „Zda mohl být pod vlivem alkoholu a řidiče Fordu zjistí odběrem krve,“ doplnila.
V obou místech nehody složky úsek na nezbytnou dobu po srážkách uzavřely.