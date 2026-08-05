Předchozí rekord - 41,3 stupně Celsia - byl zaregistrován ve stejné obci na konci letošního června. „Jedno léto, dva rekordy a na tom samém místě,“ napsal v titulku server Pravda.sk.
Teplota vzduchu ve středu překročila 41 stupňů Celsia i na dalších meteorologických stanicích: z obce Mužla hlásí meteorologové 41,2 stupně Celsia a z obce Dolné Plachtince 41,1 stupně Celsia, poznamenal server Sme.sk.
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Vedra lámou rekordy i u sousedů. Bratislava hlásí přes 40, Vídeň rovných 41
“Čtyřicítky“ a vyšší teploty ve středu odpoledne naměřilo devět stanic, a to i v hlavním městě Bratislavě, kde už ve čtvrtek v bratislavské čtvrti Koliba meteorologové zaznamenali 40,6 stupně Celsia, což byl pro slovenskou metropoli nový rekord. Ten předchozí byl přitom jen den starý: v pondělí v Bratislavě naměřili 39,9 stupně Celsia.
„Ochladit se venku se (dnes) dalo jedině na Lomnickém štítu (ve Vysokých Tatrách, kde naměřili příjemných 17,5 stupně,“ podotkla Pravda.