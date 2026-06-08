„Takové chování může na první pohled působit neškodně, ale pravidla ochrany přírody neplatí bezdůvodně. Tatranská plesa představují jedinečné a citlivé horské ekosystémy, které vyžadují maximální ochranu,“ stojí v příspěvku.
Vstup do tatranských ples je přísně zakázaný. Porušení těchto pravidel představuje podle příspěvku nejen nezákonné jednání, ale také nedostatek respektu k přírodě.
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Bloková pokuta za porušení pravidel ochrany přírody činí 300 eur (asi 7 270 korun), ale v případě správního řízení se může vyšplhat na více než 3319 eur (zhruba 80 tisíc korun).
Návštěvníky parku zástupci prosí, aby respektovali pravidla národního parku, v tatranských plesech se nekoupali, neotužovali, ani do nich nevstupovali, a drželi se vyznačených turistických stezek.
„Tatry máme jenom jedny. Chraňme je společně pro další generace,“ napsali.