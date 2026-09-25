Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Drama v Tatrách. Českého seniora hledalo třináct záchranářů se psem i dronem

Autor: ,
  13:23

Fotogalerie3

Račkova dolina v Západních Tatrách na Slovensku (5. října 2021) | foto: Jan Sirina / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Třiasedmdesátiletý český turista nouzově přenocoval v horské oblasti Západních Tater na Slovensku, kde po něm od čtvrtka pátrala horská záchranná služba. Muž ji v pátek ráno kontaktoval, byl bez zranění a pomoc nepotřeboval.

Horská záchranná služba (HZS) v pátek upozornila návštěvníky hor, aby při plánovaní túry už počítali s časnějším západem slunce a se zimními podmínkami ve vysokohorském terénu.

Žádost o pátrání po Čechovi dostala HZS ve čtvrtek večer. Nevrátil se totiž do chaty, ve které byl ubytován, a to znepokojilo tamní personál. Podle HZS ale nebyla známá trasa, kterou si naplánoval, a nebylo možné se mu dovolat na mobilní telefon.

V Dolomitech zemřel český turista. V noci si šel pořizovat fotografie

Horská služba vyslala do pátrání po Čechovi třináct záchranářů včetně psovoda. Další dva záchranáři se do akce zapojili s technikou včetně dronu na vyhledávání lidí. Policie na základě analýzy dat z mobilního telefonu turisty zjistila, že hledaný muž se nachází v horské oblasti.

Horští záchranáři v noci a při nepříznivém počasí prohledali některé turistické stezky v Západních Tatrách, včetně uvolněné laviny. Turistu ale nenašli.

České alpinisty překvapila v Rakousku tma, musel pro ně letět vrtulník

Pátrání po něm pokračovalo od pátečního časného rána do chvíle, kdy muž sám kontaktoval HZS ze spodní části Račkovy doliny poté, co se dostal do oblasti s mobilním signálem.

HZS vybídla turisty, aby kromě jiného zohlednili aktuální podmínky na horách, kde se nachází souvislá vrstva sněhu, místy s výškou až půl metru. Za snížené viditelnosti je podle ní orientace v horském terénu výrazně ztížena.

Račkova dolina

Račkova dolina

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Policisté stříleli po pronásledovaném autu, zveřejnili video. Řidič nekomunikoval

Pronásledování vozidla neukončila ani střelba

Policie zveřejnila video z nedělního zásahu proti řidiči auta, který odmítl zastavit. Pronásledovali ho Holešovicemi, při výzvě k zastavení také padly výstřely.

25. září 2026  13:07

Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Starostce vadí nedostatek informací

Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)

Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu v Odoleně Vodě, obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP)....

25. září 2026  11:57,  aktualizováno  13:04

Vzácný Siův smích. Trump ho pobavil obrazem Bidena jako automatického pera

Trump ukázal Si Ťin-pchingovi „chodník slávy“. Společně se smáli Bidenovi.

Americký prezident Donald Trump ukázal svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi výsměšný portrét exprezidenta Joe Bidena jako automatického pera. U vládce Číny tím vyvolal ojedinělý hlasitý smích....

25. září 2026  12:56

Podvodník šidil zákazníky, uprostřed hromady dřeva na korbě nechával díru

ilustrační snímek

Policie varuje před podvodníky prodávajícími palivo. Vypátrala například muže ze Šumperska, který pod smyšlenými jmény na Facebooku inzeroval prodej a dovoz skládaného tvrdého dřeva. Zboží lidem...

25. září 2026  12:38

Nikotin před osmnáctinami? Snadné, hodnotí mladí. Kontrolu zažili jen zřídka

ilustrační snímek

V Česku platí zákaz prodeje nikotinových výrobků lidem mladším 18 let, pravidla se však v praxi často nedodržují. Čtyři z pěti mladých dotázaných považují získání nikotinu před plnoletostí za snadné...

25. září 2026  12:30

Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

Policisté zasahují v budově VZP v Praze. (3. října 2025)

Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila, uvedal náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně...

25. září 2026  12:24

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne...

25. září 2026  11:45,  aktualizováno  12:18

V Kaspickém moři zemřelo čtrnáct vojáků, při cvičení popadali do vody

ilustrační snímek

Úřady v Kazachstánu zadržely pět vojenských činitelů v souvislosti se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. O život přišlo 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v...

24. září 2026  12:17,  aktualizováno  25. 9. 12:04

O vyvlastnění haldy usiluje DIAMO. Účet Kašpara za sanaci přitom stále roste

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Heřmanická halda už v územním plánu Ostravy není skládkou odpadu, ale územím určeným k asanaci v režimu prospěšné stavby. Přelomová změna územního plánu, kterou včera schválili zastupitelé Ostravy,...

25. září 2026

Platforma Forendors oslavila pětiletku. Letos chce tvůrcům vyplatit přes 100 milionů

Platforma Forendors oslavila pět let od svého vzniku na narozeninovém večeru v...

Platforma Forendors oslavila pětileté výročí na narozeninovém večeru v pražské Radlické kulturní sportovně. Mezi gratulanty byli i její přední tvůrci, jako Petros Michopulos a Bohumil Pečinka z...

25. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

SPD v Jihlavě chce zlevnit parkování, posílit hlídky a sundat ukrajinskou vlajku

Koalice vedená SPD, jejímž lídrem je Petr Paul, jde do voleb především s plánem...

Jako policista se zabýval hospodářskou kriminalitou, měl zkušenosti s vedením vlastní firmy i výukou na policejní škole. Dnes působí ve finančním výboru kraje i města. A po mnoho let je i...

25. září 2026

Pes je doma, tvrdil opilec, jehož zvíře našli na ulici. Pak si při pádu rozbil hlavu

Opilý muž tvrdil strážníkům, že má svého psa doma. Ten na něj čekal před...

Původně mělo jít o běžný odchyt psa, který v noci stál před vchodem do bytového domu na Dubině v Pardubicích. Zvíře se ale lapit nenechalo a strážníky dovedlo až ke dveřím bytu. Když se hlídka...

25. září 2026  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde