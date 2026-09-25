Drama v Tatrách. Českého seniora hledalo třináct záchranářů se psem i dronem

Horská záchranná služba (HZS) v pátek upozornila návštěvníky hor, aby při plánovaní túry už počítali s časnějším západem slunce a se zimními podmínkami ve vysokohorském terénu.
Žádost o pátrání po Čechovi dostala HZS ve čtvrtek večer. Nevrátil se totiž do chaty, ve které byl ubytován, a to znepokojilo tamní personál. Podle HZS ale nebyla známá trasa, kterou si naplánoval, a nebylo možné se mu dovolat na mobilní telefon.
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Horská služba vyslala do pátrání po Čechovi třináct záchranářů včetně psovoda. Další dva záchranáři se do akce zapojili s technikou včetně dronu na vyhledávání lidí. Policie na základě analýzy dat z mobilního telefonu turisty zjistila, že hledaný muž se nachází v horské oblasti.
Horští záchranáři v noci a při nepříznivém počasí prohledali některé turistické stezky v Západních Tatrách, včetně uvolněné laviny. Turistu ale nenašli.
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Pátrání po něm pokračovalo od pátečního časného rána do chvíle, kdy muž sám kontaktoval HZS ze spodní části Račkovy doliny poté, co se dostal do oblasti s mobilním signálem.
HZS vybídla turisty, aby kromě jiného zohlednili aktuální podmínky na horách, kde se nachází souvislá vrstva sněhu, místy s výškou až půl metru. Za snížené viditelnosti je podle ní orientace v horském terénu výrazně ztížena.