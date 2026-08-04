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Vazby na Rusko a „šéf v žabkách“. Slovensko má nejslabší tajnou službu v Evropě

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  14:56
Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025)

Šéf Slovenské tajné služby (SIS) Pavol Gašpar (23. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

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Nejlepší tajné služby v Evropě mají Britové, Francouzi a Nizozemci, zjistil francouzský týdeník L’Express po rozhovorech s desítkami expertů z oboru. A nejhorší Slováci. Tamní SIS skončila na chvostu kvůli vazbám na Rusko, vlastní neschopnosti, ale i svému šéfovi Pavolu Gašparovi. Ten se do funkce dostal až po změně zákona.

Francouzští novináři žebříček sestavili poté, co vyzpovídali desítky současných i bývalých šéfů tajných služeb a dalších odborníků ze světa zpravodajců. Většinou pod podmínkou anonymity s nimi mluvili lidé z evropských rozvědek, ale i z americké CIA a izraelského Mosadu.

A zatímco Česká republika skončila na patnáctém místě spolu s Belgií a Itálií, Slovensko vyšlo jednoznačně nejhorší. „Podle všeobecného názoru prvenství v kategorii nejhorší zpravodajská služba v Evropě patří Slovensku, kde se podle kritiků potkává nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko,“ uvádí L’Express.

Nejlepší tajné služby

1. Velká Británie
2. Francie
3. Nizozemsko
4. Ukrajina
5. Německo
6. Švédsko
7. Norsko
8. Estonsko
9. Polsko
10. Dánsko
11. Rumunsko
12. Španělsko
13. Finsko a Švýcarsko
15. Česká republika, Belgie, Itálie
….
25. Slovensko

Kromě obecného zhodnocení se týdeník v samostatném článku s titulkem „Pavol Gašpar, neslavně známý špion, který šokuje Evropu“ věnuje i řediteli Slovenské informační služby (SIS).

Syn policejního exprezidenta Tibora Gašpara neměl před svým nástupem do funkce žádné zkušenosti s tajnými službami a v policii pracoval v době, kdy ji vedl jeho otec.

Od té doby jej navíc provázejí skandály. Gašpar mladší se například postavil do dlouhé řady slovenských politiků, kteří opsali svou bakalářskou nebo diplomovou práci. Na fakt, že coby šéf SIS jezdí v luxusním žlutém sporťáku, zase upozornila jeho loňská nehoda, při níž utrpěla zranění čtrnáctiletá dívka.

Tehdy se ukázalo, že – kromě několika nemovitostí, na něž si také neměl jak vydělat – vlastní jedno z nejvýkonnějších sportovních aut na trhu. A sice nepřehlédnutelný Dodge Challenger SRT Hellcat s výkonem 706 koní a zrychlením z nuly na sto za méně než čtyři sekundy. Toto auto v době havárie řídil obutý jen v „žabkách“, čehož si všímají i Francouzi.

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Kromě toho připomínají rovněž jeho výrazná tetování na předloktích. Na jednom má postavu mafiánského consiglieriho ze slavného filmu Kmotr, na druhém pak portrét svého otce. Ten je dnes místopředsedou Národní rady a momentálně stojí před soudem v „mafiánské“ kauze Očistec z prostředí policie a organizovaného zločinu.

Francouzský týdeník zmiňuje i útočné chování šéfa SIS, které ovlivňuje pověst slovenských zpravodajců v zahraničí. „Slovenské zpravodajství podléhá silnému politickému vlivu, což výrazně snižuje jeho efektivitu. Jmenování Gašpara se považovalo za politické, jeho úlohou je podřídit službu zájmům předsedy vládní strany,“ komentoval situaci například šéf polské rozvědky.

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Odkazuje přitom na situaci z konce prezidentského mandátu Zuzany Čaputové, která Gašpara do čela SIS odmítla jmenovat. Vláda Roberta Fica proto změnila statut této tajné služby tak, aby ji mohl vést i její náměstek. Prezident Peter Pellegrini už pak Gašpara do pozice ředitele bez námitek jmenoval, dodává Denník N.

„Je to úplná fraška,“ okomentoval vládní manévry jeden z vysoce postavených představitelů evropských tajných služeb.

Francouzi odhalili Prigožinův plán

A čím vynikají služby na opačném konci žebříčku? Druzí Francouzi jsou podle týdeníku jediná tajná služba v kontinentální Evropě, jež má téměř celosvětový dosah. V DSGE kombinují získávání informaci, technické zpravodajství, kybernetické kapacity a schopnost vykonávat operace i v zahraničí. Tu údajně většina evropských tajných služeb nemá.

Díky své koloniální minulosti má Francie rozsáhlou síť kontaktů především v Africe, kde její agenti dokázali zneškodnit šéfa Al-Káidy v Maghrebu a další džihádisty. V boji s terorismem tak prý patří ke světové špičce. Jako první také zjistili, že se někdejší zakladatel ruské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin chystá táhnout na Moskvu.

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Třetí Nizozemci jsou zase známí svou výbornou schopností odposlouchávat a za poslední dekády se podíleli na množství operací. Těží i z toho, že jejich vlast je evropským datovým uzlem, přes nějž prochází množství informací. Jejich AIVD si navíc dokázala „zasadit“ svůj zdroj i do blízkosti ruského diktátora Vladimira Putina.

Britská tajná služba MI6 obsadila první místo a v Evropě je bezkonkurenčně nejlepší třeba podle bývalého důstojníka CIA Roberta Gorelicka. Ten ji popsal jako „mimořádnou“. Postavení Britů údajně ještě posílilo poté, co spolu s USA už v roce 2021 upozorňovali na blížící se ruskou invazi na Ukrajinu.

MI6 si navíc dokáže dlouhá léta budovat kontakty a dokáže pronikat i do diplomatických, politických a vojenských kruhů. Podle jednoho z představitelů DSGE si také libují v „zákulisních hrách“.

Zajímavé postavení má v žebříčku také Ukrajina. Ta se díky sérii senzačních operací proti ruským cílům posunula na čtvrté místo, mnoho oslovených expertů ji však do své vlastní první pětky nezařadilo s odvoláním na velké riziko, že jsou mezi ukrajinskými agenty i ruští „krtci“.

Oslabila naopak třeba dánská služba anebo německá BND, kterou ostatní představitelé světa špionů považují za „analyticky silnou a operačně slabou“. Podle informací norského portálu DN vyšla ze samotné BND jen dvě procenta varování před teroristickými útoky na německém území, zatímco v případě americké CIA to bylo až 72 procent.

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