Slovensko loni zaznamenalo rekordní počet případů syfilidy, většinu tvoří muži

Neléčená syfilis může po čase vážně poškodit prakticky všechny orgány, nejčastěji kůži, kosti, srdce, mozek a míchu. V pozdějších stadiích může vést k duševním poruchám a smrti.
Loni počet hlášených případů syfilidy na Slovensku meziročně stoupl sice jen o 3,4 procenta, ve srovnání s rokem 2022 to ale představuje nárůst až od dvě třetiny. V přepočtu zhruba tři ze čtyř nakažených byli muži. Ve většině případů lékaři toto onemocnění u pacientů odhalili v jeho počátečním stadiu.
„Už druhý rok po sobě evidujeme historicky nejvyšší počet případů syfilidy na Slovensku, což potvrzuje nepříznivý trend šíření tohoto infekčního onemocnění,“ uvedla mluvčí NCZI Alena Krčová.
Loni slovenský úřad zaznamenal v zemi také 413 případů kapavky, což je rovněž sexuálně přenosné onemocnění. Meziročně počet těchto nakažených na Slovensku sice klesl o 24 případů, z dlouhodobého hlediska ale případů kapavky podle NCZI spíše přibývá.
Loni nepatrně na 1039 případů stoupl na Slovensku počet zjištěných případů chlamydiových infekcí; od roku 2018 se jejich počet v zemi zhruba zdvojnásobil.
Syfilidy podle dat českého Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibývá zhruba od roku 2012 i v bezmála jedenáctimilionovém Česku, za posledních deset let se počet pacientů téměř zdvojnásobil. V roce 2023, ze kterého jsou poslední publikované údaje, lékaři zaznamenali 1140 případů, v roce 2015 jich bylo 754.