„Toto je nevhodné.“ Slovenský tajemník narušil divadlo, vyvedl ho starosta

Košické divadlo v obci Malá Franková na severu země právě hrálo hru Moje baby, když se před diváky objevil tajemník Kuffa. „Začal určovat, pro koho je představení vhodné, pro koho vhodné není, kdo by tam měl zůstat sedět a kdo by tam sedět neměl. Svévolně přerušil výstup herečky,“ popisuje na Instagramu Marhefka.

„A když jsme začali křičet a odmítat jeho chování, odmítat to, co si nesmí dovolit, označil mě za sluníčkáře a nechtěl opustit tento prostor, dokud nepřišel starosta a neodvedl ho odtamtud,“ pokračuje. Celou situaci označuje za nehoráznou a vybízí, aby Slováci bránili svou svobodu. „Něco takového se nesmí dít,“ míní.

Na videu, které se spolu s jeho svědectvím šíří, je vidět i samotný Kuffa. Ten lidem v publiku například říká „ty si můžeš prznit svoje vlastní děti“, „to si vyprosím, aby sis tak dovoloval“ nebo „čekám, až odejdou všechny děti“.

Lucia Hudackova @luciahudackova Taka je doba, ze kadejaky Kuffa sa citi ako pan a sebavedome chce rozkazovat, kto sa moze zucastnit predstavenia.



Toto je uz seriozne na vidly 🤯 (cudos starostovi, ktory si s tymto wannabe rangerom zjavne poradil) https://t.co/52HPOjtqRZ oblíbit odpovědět

Po jednom z mužů také žádal omluvu. Ten ovšem státnímu tajemníkovi vytkne, že na místo přijel i za jeho peníze. „Nikdo z těchto lidí, co přijedou za státní peníze s majáky do malé vesničky, nebude ukazovat ramena na divadelním představení. Z úcty k divákovi a z úcty k hercům!“ podotkl i šéfredaktor. Kuffa pak zveřejnil dvě vlastní videa, v nichž tvrdí, že si užíval kulturní večer, dokud ho „tyčí nenapadli kulisáci“.

„Měli jsme krásný večer, bylo tam folklorní představení, všechno. A na závěr pustili perverzní film, kde v jevišti byly i děti. Osmileté, sedmileté, desetileté děti. A když jsem je upozornil na to, že to nemají pouštět a je to nevhodné, vyzval jsem rodiče i děti, aby tyto děti poslali pryč. Napadli nás tyčemi,“ líčí s tím, že mu zničili mobil, na který se právě nechal natáčet. Na dalším videu jde vidět, jak jde lidem balící techniku nadávat, a ti se ho opravdu snaží odehnat tyčí.

Kuffa je na Slovensku známý svými velmi radikálními postoji. Coby křesťanský konzervativec například žádal, aby duchovní „intronizovali Krista za krále Slovenska“. V té době byl tajemníkem na ministerstvu kultury, kde krátce po tomto výstupu skončil.

Nominant Slovenské národní strany (SNS) tehdy neřekl, jak přesně by měl onen akt uvedení Ježíše Krista do úřadu vypadat. Od jeho projevu se nicméně distancovala i Konference biskupů.

Při projevu o výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Slovensko si Kuffa zase spletl slovenštinu se staroslověnštinou a řekl, že se „slovenština stává čtvrtým liturgickým jazykem na celém světě“. V době, o které mluvil, tento jazyk ještě neexistoval. Politik, který se do parlamentu dostal díky straně expremiéra Igora Matoviče, byl v minulosti obviněn z vyhrožování slovenskému farmáři.