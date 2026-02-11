„Vyznamenání od Lavrova je projevem mimořádné úcty Ruské federace slovenskému národu a míru,“ napsal Harabin na síti X. Přiložil koláž fotografií ze slavnostního předání této pocty. Vyznamenání „za dlouholeté snahy o posílení míru a bezpečnosti, veřejné prosazování principů mezinárodního práva v mezinárodních vztazích“ si převzal od ruského velvyslance Sergeje Andrejeva.
Bývalý předseda Nejvyššího soudu, exministr spravedlnosti a dvojnásobný kandidát na prezidenta Harabin patří k představitelům proruské scény na Slovensku. V minulosti obhajoval invazi ruské armády na Ukrajinu, odmítl ji označit za porušení mezinárodního práva nebo zločin a o válce řekl, že je to „problém Američanů, kteří tam uměle pěstují vojenský konflikt, aby se Slované zabíjeli“.
Česko podporuje fašisty, na první návštěvu bych jel do Ruska, prohlásil Harabin
Prohlásil také, že Ruská federace „samozřejmě měla právo“ naplno zaútočit či ještě předtím anektovat Krym, protože „banderovský fašistický ukronacistický režim v Kyjevě“ nerespektoval Minské dohody. V této souvislosti o minulé české vládě řekl, že „podporuje fašismus“.
Za slova o tom, že „by udělal přesně to samé, co ruský prezident Vladimir Putin“, si vysloužil obvinění z hanobení rasy, národa a přesvědčení a ze schvalování trestného činu. Harabin také léta šíří konspirační teorie a dezinformace, ať už o pandemii koronaviru nebo klimatické změně.
Samotné vyznamenání Fedora Martense – ruského diplomata z 19. století – mu šéf Lavrov udělil už loni v říjnu. Velvyslanec Andrejev však nastoupil až nyní. Předtím působil v Polsku, kde se veřejně vyznal ze své hrdosti na Putina a kde ho také demonstranti proti Rusku polili červenou barvou. Na Slovensku už se mimo jiné sešel s premiérem Robertem Ficem, který poté na Facebooku napsal, že jednali například o posílení slovensko-ruských vztahů.