Inspirace Orbánem? Pellegrini chce na Slovensku možnost vyhlásit stav ohrožení

Autor:
  16:43aktualizováno  17:21
Slovensko by mělo mít možnost vyhlásit stav ohrožení, prohlásil tamní prezident Peter Pellegrini. Takový nástroj by prý vládě umožnil rychle využít armádu i v případě, že by v zemi nebyla válka. V podobném „stavu nebezpečí“ už své zemi vládne maďarský premiér Viktor Orbán, který tak obchází parlament. Na Slovensku bude k prosazení novinky potřeba změnit ústavu.
Stav ohrožení by se mohl využívat i v případě míru, pokud by zemi cokoliv ohrožovalo. Vláda by pak díky tomuto nástroji měla možnost nasadit armádu. Pellegrini to řekl poté, co se svých slov shodl s ministrem obrany Robertem Kaliňákem a náčelníkem generálního štábu Danielem Zmekem na tom, že právě takový institut Slovensku chybí.

Ke změně ústavy bude potřeba shoda i mezi devadesáti poslanci v parlamentu, není tak jasné, zda návrh projde. „Budeme muset najít konsensus napříč celým politickým spektrem, ale bylo by nezodpovědné ve vztahu k bezpečnosti občanů Slovenska a k ochraně územní celistvosti a suverenity Slovenska, abychom neměli jako mezistupeň mezi dobou míru a válečným stavem i takzvaný čas ohrožení,“ řekl Pellegrini podle portálu Aktuality.sk.

Energetiku ochrání armáda, nařídil Orbán. Odpůrci tuší útoky pod falešnou vlajkou

„Vláda a ozbrojené síly budou moci efektivně reagovat na případné hrozby, které ještě nepředstavují vyhlášení války Slovenské republice, ale představují vážné bezpečnostní riziko, vyžadující nasazení ozbrojených sil a samozřejmě i oprávněné použití ostré munice,“ dodal. Zmínil, že k tématu svolá kulatý stůl a přizve k němu politiky i odborníky.

Mezi situacemi, kdy by se takový stav hodilo mít, vyjmenoval stav, kdy by se vláda dozvěděla o hrozbě teroristického útoku na kritickou infrastrukturu státu, třeba na jadernou elektrárnu. O informacích by v takovém případě jednala nejprve bezpečnostní rada státu, načež by vláda vyhlásila stav ohrožení.

Ficova vláda chce zrušit volbu poštou. Ve světě totiž vítězí opozice, upozorňují kritici

„Kdyby sem dnes přiletěl dron, tak nemáme zákonnou možnost ho sestřelit,“ řekl Kaliňák s tím, že v současnosti by bylo nasazení armády nelegální, proto je prý nový stav potřeba. Na práva Slováků to však podle něj nebude mít vliv. „Neomezujeme pohyb ani nic podobného. Směřuje to k tomu, abychom uměli reagovat,“ řekl šéf resortu.

Opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS) je vůči Pellegriniho nápadu skeptická. „Je to model, který známe z Maďarska, kde se často využívá v předvolebním období na vyvolávání pocitu neustálého ohrožení,“ řekl pro portál Sme poslanec Juraj Krúpa.

Ropa Družbou na Slovensko stále neteče, vzájemné obviňování graduje

Odkazuje tak na „stav nebezpečí“, který maďarský Orbán vyhlásil v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Nahradil tím tehdy nouzový stav, jenž v Maďarsku panoval během covidové pandemie. Orbánův kabinet díky oběma zmíněným nástrojům vládne pomocí dekretů. Kritici to vnímají jako další důkaz o autoritářském nastavení současného premiéra.

Také slovenský generál ve výslužbě a bezpečnostní expert Pavol Macko míní, že Slovensko nový mimořádný režim nepotřebuje, ačkoliv má v tomto ohledu legislativa skutečně své mezery. Podle něj by stačilo upravit stávající zákon o bezpečnosti státu a rozšířit oprávnění ozbrojených sil v rámci nouzového nebo výjimečného stavu, případně vyhlásit regionální nouzový stav. V rámci takto lokálně omezeného stavu by armáda mohla zneškodnit i zmíněný letící dron z jiné země.

