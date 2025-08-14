Útok na Slováky v Srbsku se přelil do Bratislavy. Fico nekoná, vadí opozici

„Slováci v Srbsku se cítí úplně opuštění, vydaní na pospas místním chuligánům a rváčům, nikdo jim nepomůže, nikdo z naší vlády se jich nezastal, nepředvolal si srbského velvyslance, kašlou na ně. Hodili je přes palubu, dál se koupou v chorvatském moři, pózují z dovolených, vymýšlejí hloupé pseudokauzy a nedělají nic z toho, za co jsou placení. Před dalšími volbami si sem jen znovu přijedou udělat fotku v krojích,“ kritizoval předseda opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka ve středu poté, co se vydal na místo činu.
Lidé, se kterými v Báčském Petrovci mluvil, se prý bojí nechat vyfotit, „jít na protest, být viděni ve městě“. „Okamžitě jim hrozí perzekuce, vyhazov z práce nebo hrozby fyzickým násilím. Vyzývám premiéra a ministra zahraničí, okamžitě konejte! Běžní Srbové a Slováci spolu vycházejí dobře. Ale vládní strana vašeho milovaného Vučiče systematicky omezuje občanské svobody v zemi a na místní Slováky to dopadá násobně hůř. Fyzicky tu napadli dokonce už i několik občanů Slovenska. Jak můžete toto tiše a slepě tolerovat, nestydíte se?“ dodal.
|
Nic tu nevlastním a neotravujte, odbyl Fico novináře. Dovolenou tráví u propírané vily
Šéf Progresivního Slovenska se tak vyjádřil k incidentu, který zpočátku mezi slovenskými vládními politiky skutečně velký zájem nevyvolal. Portál Aktuality.sk už v neděli napsal, že se během Slovenských národních slavností v srbské autonomní oblasti Vojvodina strhla rvačka poté, co tamní slovenská menšina chtěla vystavit fotografie z protivládních protestů, které loni vyvolala tragédie na nádraží v srbském Novém Sadu. Kvůli zřícení železničního přístřešku tam zemřelo šestnáct lidí.
Na výstavu se vrhli členové Vučičovy vládní partaje, Srbské pokrokové strany (SNS). Fotografie i doprovodné plakáty roztrhali a podle očitých svědků poté došlo i na fyzické útoky. Ty okamžitě odsoudilo plénum srbských akademiků ve Vojvodině s tím, že multikulturalismus je staletým pilířem této oblasti a že útok nebyl náhodný. Podle vědců šlo o akt odvety za prohrané hlasování o předsedu Matice slovenské, která ve Vojvodině pečuje o zachování slovenské kultury a identity.
Akademici také situaci přirovnali k třicátým letům minulého století a šíření strachu v nacistickém Německu. „Mlčení v takových chvílích znamená spoluvinu,“ varovali. Po vydání textu na slovenském portále se objevily rozčilené komentáře, proč se napadených Slováků nezastane ministr zahraničí Juraj Blanár nebo premiér Fico. Šimečka pak v příspěvcích žádal, aby se situací zabýval alespoň slovenský velvyslanec v Srbsku.
Předseda vlády nicméně v první reakci uvedl, že „občané Srbska slovenské národnosti jsou podobně jako i jiní občané Srbska politicky rozdělení do více táborů“ a že rozdílné pohledy na vládní a opoziční politiku vytvářejí prostor ke konfliktům. Incident z Báčského Petrovce označil za čistě vnitrostátní záležitost suverénního Srbska, která nemá nic společného s postavením tamní slovenské menšiny.
Zastal se prezidenta Vučiče, ke kterému má – minimálně pokud jde o přístup k Rusku – blízko, a poděkoval jeho vládě za přístup ke Slovákům žijícím v jeho zemi. „Přemoudřelí liberálové a progresivci jako obvykle ignorují objektivní informace,“ tvrdil Fico. Opozici také zkritizoval za to, že se podle něj vměšuje do vnitřních záležitostí cizí země. Ve videu z dovolené v Chorvatsku řekl, že si „protivládní a protislovenská média“ vyložila roztržku po svém, „tedy útokem na slovenskou vládu“. „Prý jsme se nezastali Slováků žijících v Srbsku, protože podporují srbskou opozici,“ vypráví Fico a svým příznivcům následně vyloží, co se ve Vojvodině stalo.
Podotkne přitom, že nelze nevidět snahy do Srbska „importovat tradiční Majdan s cílem povalit suverénní a legitimní vládu“. „Nic nového pod sluncem. Slovensko je stejně rozdělené a mnohé západní země by přivítaly, kdyby ulice shodila suverénní vládu, když už to nejde přes parlamentní volby,“ prohlásil a s odkazem na zmíněného velvyslance tvrdil, že opoziční výstava fotografií nebyla oficiálně povolená.
„U nás na Slovensku chtěl opoziční aktivista za jiný názor zastřelit premiéra. Ale to se nepočítá, pravda, vážení představitelé slovenské opozice?“ pronesl Fico s tím, že se opozičníci, kteří volají po ochraně slovenských Srbů, „museli už opravdu zbláznit“. „Ptám se slovenské opozice – na kterou stranu tohoto konfliktu se má slovenská vláda postavit?“ pokračoval s tím, že jiní členové menšiny zase fandí Vučičově kabinetu.
|
Pokusili jste se ovlivnit volby v náš neprospěch, pustil se Fico do Británie
Svůj projev pak Fico stočil k údajnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany britské vlády, která před dvěma lety financovala kampaň na mobilizaci mladých voličů na Slovensku. Londýn už odmítl, že by podporoval kteroukoliv politickou stranu. Podle Fica jeho politická konkurence nicméně považuje za normální ovlivňovat politické dění v jiných zemích, pokud jí hraje do karet. „Slovenská opozice byla vychovávána k lecčemu, jen ne k demokracii,“ míní.
Zrušený tendr a podezřelé zásoby sanitek
Ficovi se ovšem nové napětí rozvinulo i doma v koalici. Kauzu vyvolal tendr v hodnotě zhruba dvou miliard eur (49 miliard korun) na šestiletý provoz 344 pozemních stanic a sedmi ambulancí vrtulníkové záchranné služby.
Podle opozice byla jedním z úspěšných účastníků tendru skupina Agel, která měla získat licenci na provoz části stanic. Dalších šest desítek stanic pak měla provozovat firma EMS, jež vznikla teprve letos v březnu. Syn majitele EMS podle opozice finančně podporoval vládní stranu Hlas-SD a kandidoval za ni v komunálních volbách. Ministr zdravotnictví Kamil Šaško jmenovaný právě za tuto partaj nejdřív odolával tlaku na zrušení tendru.
Podezření ovšem zesílila poté, co se média přinesla zprávu, že Agel nakoupila desítky nových sanitek ještě před tím, než tendr vůbec skončil. „Pokud nevíte, že jste uspěli, anebo neuspějete, investovali byste miliony eur do techniky?“ ptal se poslanec za opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) František Majerský. Okolnosti tendru i fakt, že by provoz záchranných stanic měl mít na starosti soukromý sektor, kritizoval i šéf koaliční Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko.
Agel odmítl spekulace, že o výsledcích tendru věděl předem, a vysvětlil, že kapacity výrobců sanitek jsou omezené, a tak si techniku musel zabezpečit včas. I kdyby prý tendr nevyhrál, dokázal by ji ve svém provozu využít. Skupina také popřela napojení na výběrovou komisi.
Na netransparentnost veřejné soutěže však upozorňoval i šéf nejvyššího kontrolního úřadu či úřad dohlížející na veřejné zakázky. Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka pak minulý týden oznámil, že soutěž nechal prověřit. Následně Šaška ke zrušení tendru vyzval i premiér Fico.
|
Vy byste se nám smáli. Slovenský ministr se topí v důvodech, proč porušili zákon
Ředitel státního operačního střediska záchranné služby Marian Povolný se vzdal funkce. Opozice chce odvolat i Šaška, to se jí však zatím nepodařilo. Fico se nicméně v dovolenkovém vzkazu fanouškům k zastavenému tendru ještě jednou vrátil. Hlas prý svou „komunikační nešikovností“ pomohl opozici „překrýt britský skandál“.
Parlament by se měl také podle premiéra zabývat otázkou, nakolik britské peníze pomohly Šimečkově Progresivnímu Slovensku (PS) v předloňských volbách a o kolik procent méně by tato strana získala, kdyby se kampaň mezi mladými voliči nekonala. Fico tvrdí, že o hodně.
A je podle něj i možné, že kvůli těmto penězům PS překročila zákonné limity na výdaje na předvolební kampaň. Strana prý postupovala nelegitimně a s finanční pomocí cizí velmoci. Členům Hlasu, který v souvislosti se svým čestným předsedou a prezidentem Peterem Pellegrinim čelí stejnému podezření, pak vzkázal, že i oni mohli – stejně jako Ficův Směr – mít podstatně lepší volební výsledek.
Mohl by však prý vyprávět příběhy o tom, jak byl Hlas před sestavováním vlády nakloněný Šimečkově partaji. Po volbách se skutečně spekulovalo o tom, že by Hlas mohl jít do vlády s PS. Nynější šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok na Facebooku nicméně vzkázal, že to byl právě Hlas, který svým politickým postojem rozhodl o podobě současné vlády.
„Vysloužili jsme si za to otevřenou nenávist celého liberálního prostoru, médií a profesionálních hejtrů. Proto nerozumím, proč by nás dnes z nějakého vymyšleného příklonu k opozici měli obviňovat koaliční partneři, kteří by bez našeho rozhodnutí nikdy nevládli,“ prohlásil.