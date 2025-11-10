Začaly padat kufry, lidé krváceli. Cestující popsali srážku vlaků na Slovensku

Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy. Viděli krvácející lidi, někteří začínají mít strach z vlaků. Rychlík jedoucí z Košic do Bratislavy narazil ve více než stokilometrové rychlosti zezadu do osobního vlaku. Zranilo se 79 lidí, nezemřel naštěstí nikdo.

„Nevěděli jsme, co se stalo, ozval se velký třesk a začaly padat kufry. Zmatek ještě zesílila skutečnost, že jsme nevěděli, kde přesně k srážce došlo. Mnozí z nás volali domů, aby oznámili, že jsme v pořádku,“ popsal pro slovenský deník SME Adam, který cestoval z Košic do Bratislavy.

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, jeden projel na červenou. Zraněných jsou desítky

Cestující Matúš Remeň popsal, jak si povídal s ostatními cestujícími, když najednou pocítil náraz. Viděl krvácet lidi, ale sám byl v pořádku. „Vlak zastavil uprostřed trati, takže záchranáři museli cestujícím pomáhat vystoupit,“ uvedl.

I další žena sedící v zadní části regionálního vlaku, do kterého narazil rychlík, byla svědkem vážných zranění. „Lidé krváceli. Díkybohu tam byl lékař, který okamžitě začal ošetřovat zraněné. Věděl, co má dělat, a krvácení hned zastavil,“ vylíčila pro slovenský Denník N.

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou desítky zraněných, devět těžce
Cestující Alžběta trasu absolvuje každý týden. „Rozhodně začínám mít strach z vlaků, pravděpodobně budu častěji cestovat autem,“ uvedla. Ve vlaku do Bratislavy podle ní bylo hodně studentů. Personál a záchranáři jim pomohli s kufry a z vlaku je evakuovali.

Jak k nehodě došlo

Nehoda se stala krátce poté, co regionální spoj z Bratislavy do Nitry vyjel z nádraží v Pezinku. Osobní vlak se údajně srazil se zadní částí rychlíku jedoucího z Košic do Bratislavy. Pozdě večer byla vlaková doprava u místa nehody částečně obnovena. Nejtěžší zranění utrpěli tři lidé s poraněními hrudníku a břicha, 60 lidí se zranilo lehce, oznámili v pondělí záchranáři.

„Je zřejmé, že vlak projel na červenou a opustil stanici, kudy neměl a druhý rychlík do něj zezadu narazil rychlostí odhadovanou na více než 100 kilometrů za hodinu,“ uvedl generální ředitel slovenských železnic Ivan Bednárik.

U srážky zasahovaly desítky záchranářů, zamířil tam i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Podle slovenského Denníku N byl rychlík z Košic do Bratislavy vybaven bezpečnostním systémem ETCS (European Train Control System), který nepřetržitě sleduje pohyb vlaků a v případě potřeby je schopen vlak zastavit.

Regionální vlak však navzdory své relativně nedávné výrobě takovým systémem opatřen nebyl. Ke srážce došlo v úseku, kde je tento bezpečnostní systém nainstalován. Aby však fungoval, musí být nainstalován jak na trati, tak v lokomotivě.

Premiér Robert Fico svolal na pondělí kvůli nehodě mimořádné zasedání vlády, na kterém by měli příslušní ministři objasnit, jak probíhá vyšetřování a co vedlo ke srážce.

