Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky. Na místě jsou zranění, provoz trati přerušen

Při nehodě se srazila souprava jedoucí z Košic do Bratislavy a vlak z Bratislavy do Nitry.
Jeden z cestujících, který byl ve vlaku z Košic do Bratislavy, řekl, že „to byla strašná rána“. Nejhorší je podle něho situace v prvním vagónu.
|
Na východním Slovensku se srazily rychlíky, zranilo se více než 90 cestujících
Provoz na trati byl v okolí nehody přerušen.
Minulý měsíc se nedaleko Rožňavy srazily dva rychlíky, zranění utrpěly desítky lidí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz