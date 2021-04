Sputnik, ale jiný. Slováci o ruské vakcíně podle tisku nemohou rozhodnout

Sputnik V na Slovensku podle Denníku N úspěšně prošel několika různými zkouškami, ale jen na jejich základě nelze definitivně rozhodnout o účinnosti a bezpečnosti vakcíny. ŠÚKL navíc neobdržel všechny dokumenty ohledně výroby a bezpečnosti přípravku, které k jeho posouzení potřeboval.

Další postup slovenských úřadů ohledně látky, kterou zatím neschválila ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), není známý.



Slovenský list napsal, že vakcína dovezená na Slovensko není totožná se Sputnikem V, který se používá v jiných zemích a jehož hodnocení se objevilo v odborném časopisu Lancet.

Ten na začátku února zveřejnil studii, podle níž účinnost vakcíny ve třetí a poslední fázi klinických testů dosáhla 91,6 procenta. Podle studie nebyly zaznamenány těžké vedlejší účinky vakcíny a přípravek prokázal účinnost 91,8 procenta i u lidí starších 60 let. Z členských zemí EU už dříve začalo očkovat Sputnikem Maďarsko.

Slovensko v březnu dovezlo z Ruska první zásilku 200 tisíc vakcín Sputnik V z celkového objednaného množství dvou milionů dávek. Slovenské úřady zatím nepotvrdily převzetí dalších zásilek ruské vakcíny.

Její dovoz, který proběhl v utajeném režimu, prohloubil krizi mezi stranami slovenské vládní koalice, jež minulý týden vyústila ve jmenování nového kabinetu v čele s předchozím ministrem financí Eduardem Hegerem.

Část koalice v březnu kritizovala tehdejšího premiéra Igora Matoviče a ministra zdravotnictví Marka Krajčího, že se zúčastnili dovozu ruské vakcíny na letiště v Košicích a že se nákup uskutečnil navzdory nesouhlasu části vlády.

Matovič je v nové vládě ministrem financí. Krajčí, který ještě jako ministr udělil výjimku pro používání ruské vakcíny, se po demisi vrátil do sněmovny jako poslanec. Novým ministrem zdravotnictví se stal dosavadní ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský.

Sputnik testovali na myších a morčatech

Slovenští vědci ruskou vakcínu testovali na laboratorních myších a morčatech v Šarišských Michaľanech a zdravotní stav zvířat pečlivě sledovali nejen oni, ale i veřejnost.

V polovině března odborníci informovali, že pokusní tvorové svou dávku Sputniku přežili a daří se jim dobře. Tehdy se na zvířatech testovala přítomnost případných nežádoucích a potenciálně jedovatých příměsí ve vakcíně. Zkouškou bezpečnosti tedy morčata prošla.

Během testování ovšem podle deníku Sme vědci u zvířat nepozorovali nejen negativní, ale ani pozitivní účinky vakcíny. „Jevila se, jako by jim nebyla aplikovaná žádná látka,“ uvedl tehdy Miroslav Ryzner z referátu biologických zkoušek na zvířatech společnosti Imuna Pharm.

Ještě v březnu však byla zvířata utracena. Podle Ryznera z etických i praktických důvodů. Očkované myši ani morčata už vědci nemohli využít v dalších pokusech, protože by zvířata mohla ovlivnit výsledky. Etickým rozměrem pak je, že by testovaná zvířata neměla dál trpět bolestí. Všechna, kterým to hrozí, se proto humánně zabijí. O samotném Sputniku V to údajně nic nevypovídá.