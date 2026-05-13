Šmída se stal ředitelem Správy slovenských jeskyní, píše Denník N. Ten ho popisuje jako kontroverzního jeskyňáře, který sice spoluobjevil významné jeskyně na Slovensku i v zahraničí, ale s jeho jménem se pojí i skandály a pověst konfliktního člověka.
Slovenská speleologická společnost (SSS) jej vyloučila v roce 2014 poté, co vědomě ohrozil životy českých jeskyňářů Karla Jindry a Jiřího Štěpánka. Ti zrovna zkoumali jeskyni Měsíční stín, kterou právě Šmída o deset let dříve objevil.
Čeští odborníci strávili v jeskyni tři dny a batohy nemohli mít u sebe. Když se tak vrátili na místo, kde je uložili, zjistili, že jsou pryč. V promočeném oblečení a bez telefonu, dokladů i jídla museli ujít dalších deset kilometrů, než jim pomohli lidé v místní hospodě. Sami jeskyňáři tehdejší situaci líčí v krátkém dokumentu.
„Máme na sobě mokré oblečení a mrzne. Z ukradení batohů podezříváme B. Šmídu, který měl také nahlášenou akci do jeskyně. (...) Oznamuji mu, že jdeme na policii nahlásit krádež. Když nám řekne, kde jsou batohy, neohlásíme to. Přiznává, že naše batohy vzal on. Zatáhl je do jeskyně a ukryl pod vrstvu kamení v boční chodbě dómu Šariš,“ uvádí dokument s tím, že se oba Češi vydali druhého dne zpět, aby své věci našli.
Šmída skutek údajně vysvětlil tím, že jim nedal souhlas k návštěvě této jeskyně. O čtyři roky později se pokoušel do SSS vrátit, její členové to však zamítli. Proti Šmídovi je v současnosti také vedeno devět exekučních řízení. Největší dluh eviduje Všeobecná zdravotní pojišťovna, dodává slovenský list, podle nějž jí Šmída dluží až 12 700 eur (309 tisíc korun).
Okradení jeskyňáři o incidentu sestavili krátký dokument: