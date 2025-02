„Nemám co ztratit.“ Student, který vraždil na Slovensku, chtěl zabít další dívky

Policie Samuela S. obvinila z úkladné vraždy a specializovaný soud poslal mladíka do vazby, aby nemohl uprchnout či pokračovat v trestné činnosti. Nejvyšší soud dal specializovanému soudu za pravdu. Z výpovědi studenta, tehdy ještě podezřelého, podle senátu Nejvyššího soudu vyplývá důvodná obava, že by mohl zavraždit další lidi.

V ohrožení by se podle soudu mohla ocitnout spolužačka, která si na něj dříve stěžovala, a to právě zavražděné pedagožce a zástupkyni ředitelky Márii Semančíkové, ale v den vražedného útoku 16. ledna nebyla ve škole, jakož i dívka, které Samuel S. v minulosti vyhrožoval a pak ji i fyzicky napadl. Označil ji za člověka, kvůli kterému dříve „seděl“, napsal portál Aktuality s odvoláním na soudní usnesení, které si vyžádal.

V něm se také uvádí, že po zavraždění Semančíkové student asi pět minut přemýšlel, a pak se rozhodl zabít i jednu spolužačku, protože mu podle jeho slov došlo, že „už nemá co ztratit“. Policistům řekl i motiv svého činu: chtěl „zničit život těm, kteří zničili jeho život, respektive jeho sny o budoucnosti“. Svým obětem dával za vinu, že nemohl normálně chodit do školy, kde měl individuální studijní plán.

Policie podezřelého dopadla asi hodinu po útoku na gymnáziu. Při útěku odhodil mobil a chytré hodinky, protože by mohly prozradit jeho polohu. Podle médií přitom tvrdil, že se v nedalekém lese nechtěl skrývat, ale spáchat sebevraždu. Nejvyšší soud mu to však neuvěřil s ohledem na to, že „od spáchání skutku do omezení osobní svobody obviněného uběhla přibližně hodina, což je poměrně dost dlouhá doba“, a že se zbavoval zmíněných věcí.

Samuel S. žádal, aby místo vazby byl pod dohledem probačního úředníka či elektronického náramku. Podle Nejvyššího soudu je však právě kvůli jeho osobnosti a jeho činům vyloučené, aby byl stíhán na svobodě.

„Obviněný má problém respektovat autority a je důvodně podezřelý, že zabil zástupkyni ředitele školy, přičemž způsob spáchání skutku svědčí o jeho lhostejnosti ke zdraví a životu jiných lidí,“ argumentoval soud. Opřel se také o výpovědi svědků, podle kterých šel útočník ve třídě cíleně po konkrétní spolužačce, se kterou míval konflikty. Na dívku nejprve zaútočil ve třídě, ale když se jí podařilo uprchnout ve chvíli, kdy ji bránila kamarádka, doběhl ji na chodbě a tam čin dokonal.