Neslyšící žena utopila ve vaně malé dcery a byt podpálila. Dostala 19 let vězení

Tragédie se stala loni v srpnu. Záchranáři byli přivoláni k požáru v jednom z bratislavských bytů, kde se jim už nepodařilo zachránit dvě děti. Jejich neslyšící matku policie na místě zadržela a prokuratura později obžalovala.
Soud podle listu Pravda uznal ženu vinnou z úkladné vraždy dvou dcer ve věku dvou a pěti let. Trest by si měla odpykat ve věznici s nejvyšším stupněm ostrahy a soud ji nařídil také ambulantní psychiatrickou léčbu. Obžaloby z obecného ohrožení v souvislosti s požárem bytu ji soud zprostil.
Obžalovaná už během dřívějších výslechů potvrdila, že děti utopila a v bytě založila požár. Soud odmítl návrh obhajoby, aby její klientce mimořádně snížil trest na osm let vězení.
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Odvolání vůči rozsudku ohlásila žalobkyně, která žádala trest v délce 22 až 23 let. Obžalovaná si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.
V soudním procesu zaznělo, že matka dvou dcer chtěla, aby všechny tři zemřely společně. Byla přesvědčena, že jen tak může děti ochránit před jejich otcem, kterého podezírala ze zneužívání starší dcery. Tvrdila rovněž, že manžel jí fyzicky ubližoval. Ten tato obvinění odmítl.