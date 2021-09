Brali ji jako dceru. Za vraždu páru u Písku půjde dvojice na 25 let do vězení

Oba odsouzení ubodali oběti v jejich mobilním domě a poté jim z bytu ukradli nejméně 400 000 korun. Soudy v Česku jim za to pravomocně vyměřily výjimečné tresty, obžalovaná žena dostala trest vězení na 28 let a její komplic na 27 let.



Krajský soud v Trenčíně podle portálu dvojici za zmíněný zločin uložil doživotí. Nejvyšší soud ale trest zmírnil, jeho rozhodnutí je pravomocné. Podle slovenského trestního zákoníku lze pachatele potrestal doživotím jen v případě, že kromě jiného není naděje na jeho nápravu trestem vězení do 25 let.

K vraždě došlo v osadě Jamný u obce Záhoří nedaleko Písku. Dvojice podle obžaloby navštívila manželský pár pod záminkou spolupráce při prodeji elektrospotřebičů. Odsouzená žena manžele znala z dřívějška, pracovala u nich ve firmě a bydlela u nich. Podle svědků ji brali téměř jako dceru.



Mezi oběma dvojicemi vypukla hádka, po které odsouzená dvojice podle verdiktu českých soudů starší pár ubodala. Pachatelé pak z mobilního domu ukradli klíče od bytu zemřelých, odkud obžalovaná vzala příruční trezor s penězi. Dvojice odjela vypůjčeným autem na Slovensko, kde peníze směnila na eura, a pokračovala přes Maďarsko do Rumunska. Tam ji dopadla policie.