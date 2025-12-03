Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla Mateje Drličku. Tomu totiž soud v reakci na žalobu ministryně uložil, že o Šimkovičové nesmí veřejně hovořit. Drlička už ohlásil, že se proti rozhodnutí odvolá. Verdikt považuje za signál umlčování kritických názorů.
„Počínaje 6. prosincem se Martina Šimkovičová stává osobou, jejíž jméno nesmím vyslovit. Podobnost s postavou z knižní ságy autorky J. K. Rowlingové je čistě náhodná,“ píše Drlička na Instagramu.

Ministryně jej z funkce ředitele Národního divadla Slovensko (SND) odvolala loni v létě. Resort uvedl, že v něj ztratil důvěru, a vymezil se vůči jeho manažerským postupům. Dekret o odvolání Drlička dostal ráno mezi dveřmi svého bytu, prý bez toho, že by v dopise byl uveden důvod. Odvolaný šéf divadla tehdy prohlásil, že současná vládní garnitura nesnese kritiku.

A na potlačování kritických názorů se odkazuje i dnes, když hovoří o veřejném zákazu hovořit o ministryni. Považuje za „mimořádně nebezpečný signál“, že jeden orgán státní moci mu zakazuje říkat své názory na člověka, který vykonává veřejnou funkci.

„Rozhodnutí se podřizuji, ale jako zodpovědný a angažovaný občan ho nemůžu respektovat a podniknu všechny právní kroky na jeho zvrácení,“ řekl Drlička. „Posiluje politiky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv prostředky na umlčení kritického občanského názoru,“ podotýká.

Konkrétně se má Drlička „zdržet vyjádření o osobě žalobkyně ve veřejném prostoru, hlavně v tištěných médiích, v elektronických médiích včetně jejich blogů a na sociálních sítích zveřejňováním nepravdivých a hodnotících výroků, úsudků a názorů a zdržel se dalšího zasahování do dobré pověsti žalobkyně jakoukoliv jinou formou veřejných vyjádření nebo jinými prostředky“.

„V minulosti jsme slyšeli mnoho vyhlášení ze strany koaličních politiků o tom, jak důležitá je svoboda slova. Díky svobodě slova můžou svobodně tvrdit, že Rusko je přítel a Evropská unie diktatura,“ dodává.

