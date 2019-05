Šest let stráví ve vězení Slovák, který ukopal k smrti cizince z Filipín

Před rokem na jedné z ulic v centru Bratislavy kopl Filipínce Henryho Accordu do hlavy poté, co se cizinec snažil chránit ženy před obtěžováním. Podle záběrů z bezpečnostních kamer pak útočník bezvládné Filipíncovo tělo fotografoval a dal na něj nohu. Útočníkova oběť podlehla zraněním po převozu do nemocnice.



Útok na šestatřicetiletého cizince, který na Slovensku žil a pracoval, vyvolal v zemi odmítavé reakce veřejnosti a politiků, ale i kritiku postupu prokuratury, která až po medializaci případu podala návrh, aby útočník byl vzat do vazby.

V úvodu procesu koncem ledna Hossu vinu nepřiznal. Tehdy nepopřel samotný čin, ale jeho právní kvalifikaci. Prokuratura ho obžalovala ze zabití. Přiznání je polehčující okolností, kterou slovenské soudy obvykle zohledňují při rozhodování o výši trestu.

Obžalovaný u soudu dříve tvrdil, že byl v době útoku opilý a bral léky proti Slovensko depresi. Nad samotným incidentem vyjádřil lítost. Jeho advokát v lednu řekl, že čin byl nesprávně kvalifikován, nevyplývá ze závěrů policejního vyšetřování a že obžaloba byla podána předčasně.

K uctění Filipíncovy památky se loni v centru Bratislavy konalo shromáždění, kterého se zúčastnily stovky lidí. Po útoku slovenská sněmovna schválila usnesení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad rostoucími projevy extremismu, nesnášenlivosti a nenávisti na Slovensku. K přepravě Filipíncových pozůstatků do vlasti poskytlo Slovensko letadlo vládní letky.