Směr, Hlas a SNS podepsaly koaliční dohodu. Skončila éra neziskovek, řekl Fico

Podpis koaliční smlouvy, která zpravidla upravuje vztahy mezi vládními stranami a zahrnuje jejich politické priority, následoval dva týdny poté, co Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputové pověření pro získání většiny ve sněmovně. Hlava státu na to dala Ficovi právě 14 dnů.

„Vstup do vlády neznamená s ohledem na tíživou ekonomickou situaci procházku růžovou zahradou,“ řekl po podpisu koaliční smlouvy předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Fico zase poznamenal, že „očekává náročnou komunikaci s paní prezidentkou Čaputovou“ ohledně jmenování členů nové slovenské vlády.

Fico by nicméně uvítal, pokud by ustavující schůze sněmovny po volbách byla příští týden. Zopakoval, že by chtěl, aby nová vládní sestava zastupovala Slovensko na nadcházející schůzce státníků členských zemí Evropské unie 26. a 27. října.

Staronový premiér rovněž mimo jiné poznamenal, že jeho vláda bude mít „slovenskou zahraniční politiku“. „Slovenská diplomacie už nebude mluvčí zahraničních zájmů,“ řekl. Směr-SD a SNS dlouhodobě vystupují proti vojenské pomoci Ukrajině bránící se ruské invazi a kritizují rovněž protiruské sankce.

Ministerstvo zahraničí podle koaliční dohody připadne nejsilnějšímu Směru, jméno budoucího šéfa diplomacie však zatím není jasné. Stejně jako žádné další jméno člena vznikající vlády. Fico připomněl, že kabinet ještě fakticky nevznikl a že jednotlivé nominanty musejí projednat stranické orgány jednotlivých koaličních stran.

Tři strany vznikající koalice, která ve 150členné sněmovně bude mít dohromady 79 křesel, se už v memorandu z minulého týdne dohodly, že Směr-SD ve vládě obsadí šest ministerských křesel a získá také funkci premiéra, Hlas-SD bude mít sedm ministrů a SNS tři.

Fico v pondělí upřesnil, která partaj dostane který resort. Pellegriniho Hlas tak například bude vést ministerstvo zdravotnictví, vnitra, hospodářství či školství. Dankova SNS se přihlásila o posty na ministerstvech kultury, životního prostředí a nového resortu sportu a cestovního ruchu. Ten vznikne příští rok.

Směr si kromě diplomacie „zabral“ ještě resorty obrany, dopravy, zemědělství, spravedlnosti a financí. „Skončila éra, kdy v zemi vládly nevládní organizace,“ řekl mimo jiné Fico.

Strana evropských socialistů (PES) minulý týden pozastavila Směru-SD a Hlasu-SD členství, což zdůvodnila Ficovým odklonem od hodnot evropských socialistů a připravovanou vládní spoluprací se SNS, kterou evropští socialisté označili za krajně pravicovou.