„Nejsem historik a nevím, jaké byly historické okolnosti,“ prohlásil kdysi poslanec Milan Uhrík o deportacích slovenských Židů do koncentračních táborů v době fašistického Slovenského státu a nesmazatelně se tím zapsal do povědomí Slováků. Tehdy byl ještě členem fašistické LSNS pod vedením Mariana Kotleby. Později se s podobně extremisticky naladěným Milanem Mazurkem odstřihli, založili Republiku a ohlásili, že už „nebudou za primitivy“.
Jediný, kdo kdy nasazoval silové prostředky na potlačení jiných názorů během pokojných demonstrací, byla Matovičova vláda a Radičové vláda. Z mého pohledu dochází v mnohých názorech Republiky a Směru k prolínání.