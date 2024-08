Šimkovičová pokračuje v čistkách. Po řediteli divadla odvolala i šéfku galerie

„Resort považuje za neakceptovatelný postup generální ředitelky při rekonstrukci budovy Slovenské národní galerie, při které došlo k několika manažerským selháním,“ uvedlo ministerstvo.

Tvrdilo, že Kusá je příbuznou jednatele a společníka původního zhotovitele projektu na rekonstrukci SNG a že hodnota kontraktu se prostřednictvím dodatků navyšovala. Rekonstrukce přitom podle slovenských médií získala uznání i v zahraničí.

Resort stejně jako dříve Šimkovičová kritizoval slovenskou expozici na letošním výtvarném bienále v italských Benátkách. Šimkovičová, která prosazuje „tradiční slovenskou kulturu“, už dřív v souvislosti se slovenskou účastí na akci psala o „pochybné prezentaci umění“ a představitele „liberálně-progresivistického spektra“ vyzvala k tomu, aby přestali dělat „ostudu slovenské kultuře“.

Vedením SNG pověřila ministryně Antona Bittnera, který je podle ministerstva krizovým manažerem.

Slovenská národní galerie se podobně jako Slovenské národní muzeum v úterý zastala odvolaného ředitele SND Drličky. Tomu chce český ministr kultury Martin Baxa nabídnout členství v komisi, která bude vybírat budoucího generálního ředitele Národního divadla v Praze.

Lidé podepisují petici, opozice chystá protest

Část slovenských umělců a opozice kritizovala Šimkovičovou už za odvolání šéfa divadla. Na internetu vznikla také další petice požadující odvolání ministryně kultury a opozice se chce znovu pokusit ministryni odvolat na mimořádné schůzi Národní rady.

„Arogance a autoritářské zásahy ministryně Šimkovičové přesahují všechny hranice. Čistky v kultuře si zbaběle nechala na léto a myslí si, že to lidé přejdou mlčením. Ne, my nebudeme mlčet!“ napsal na Facebooku lídr nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka s tím, že je to právě Šimkovičová, kdo na svém místě nemá co dělat.

Na úterý PS také svolává protestní shromáždění. Podle strany Svoboda a Solidarita (SaS) ministryně každý den selhává a ukazuje, že „je v kultuře úplně ztracená“. „Teprve nedávno začala Šimkovičová zase šikanovat umělce za jejich názor. Teď odvolává kvalitné lidi z jejich postů. Deset měsíců na postu ministryně kultury je k pláči. Do dějin se jednoznačně zapíše jako historicky nejhorší a nejnekompetentnější ministryně kultury,“ řekl šéf SaS Branislav Gröhling.

Tak, jako se v úterý SNG zastala odvolaného Drličky, se nyní jeho SND zastává odvolané šéfky galerie. „Útok vedení resortu na erbové kulturní instituce se nedá vnímat jinak než jako mocenský zásah do svobody tvorby a svobody slova. Odvolávání osobností, jakou je Alexandra Kusá, je ztrátou pro celou uměleckou obec a zemi jako takovou. Vyjadřujeme podporu Alexandře Kusé, jako i všem kolegům z galerie,“ píše divadlo na sítích.