Byla to moje druhá máma. Studenta se bála, říká Slovák o zavražděné učitelce

„Moje druhá máma! Ani jeden z nás v ředitelně nevěděl, že jsme se viděli naposledy,“ píše na Facebooku bývalý žák zavražděné učitelky Márie Semančíkové Martin Čupka. Se svou kamarádkou a někdejší vyučující matematiky a informatiky si povídal pouhé dvě hodiny před útokem. „Kdybych to věděl, ještě bych s ní ty dvě hodiny zůstal,“ říká.

Podle svých slov vnímal, že ji student Samuel, který ve čtvrtek ve Spišské Staré Vsi zabíjel, znervózňuje. „Asi polovina rozhovoru byla o tom, že mají problémového studenta. Nechtěla mi říct detaily, protože se tím už zabývá policie. Řekla mi, že přišel z jiné školy a byl problémový už tam,“ popsal pro Denník N.

Vrah měl ve škole povolený individuální studijní plán, jehož součástí je pololetní přezkoušení. Právě na to Semančíková pospíchala. „Řekla mi, že by pro ni bylo nejlepší, kdyby ten žák měl zákaz přibližování. I soudní. Bylo na ní vidět, že to není běžný problémový student, který je drzý nebo nepozdraví na chodbě,“ pokračuje Čupka.

Na učitelce podle něj bylo vidět, že z nadcházejícího přezkoušení nemá dobrý pocit. Student si do budovy, v níž sídlí jak mateřská a základní škola, tak gymnázium, přinesl nůž. Po svém činu utekl a policisté jej zadrželi krátce po druhé odpoledne. Našli ho díky stopám ve sněhu.

Jednapadesátiletá Semančíková, jež ve škole působila i ve funkci zástupkyně ředitele, byla přitom podle Čupky mezi žáky oblíbená. „V matematice sice byla přísná a vyžadovala výsledky, ale nikdy se s vámi nebavila z pozice moci, že ona je profesorka a musí ji poslouchat. Koho se zeptáte, řekne vám, že Marika byla srdcem a duší gymnázia,“ vypráví.

„Byla sluníčko, skvělá žena. Byla to drobná ženská, ale pořádek si uměla udělat i u dvoumetrových studentů. Nebyla to běžná učitelka. Zbožňovala učení. Chodila do školy kvůli žákům, a ne budovat si kariéru,“ říká Čupka s tím, že každému vždy pomohla a vyslechla ho. Po návratu domů se dozvěděl, co se ve škole stalo. „Nechtěl jsem tomu věřit. Psal jsem jejímu synovi, který mi to potvrdil. Stále jsem čekal, že je možná v nemocnici,“ dodává smutně.

Semančíkovou ani druhou oběť útoku – osmnáctiletou studentku – už se však podle pečovatelky z nedalekého domu sociálních služeb, kde ostatní žáci v prvních chvílích hledali pomoc, nešlo zachránit. „Tam už byly takové rány, že... Trochu mě mrzí, že o ty ostatní děti se nikdo nezajímal,“ řekla Viera Ovšonková pro televizi Markíza.

Popsala, že přestože se od žáků dozvěděla chaotické a nejasné informace, „nepřemýšlela, oblékla se a běžela tam“. Na místo dorazila jako první a zjišťovala, komu se dá pomoci. Pohled, který se jí ve škole naskytl, byl podle jejích slov strašný. Dodala, že pachatel Semančíkovou napadl v ředitelně a studentku našli ležet na chodbě.

Útočník vážně zranil také další osmnáctiletou dívku, již pak záchranáři se středně těžkými zraněními převezli do nemocnice v Popradu. Podle lékařů je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Před školou byli kvůli akutní stresové reakci ošetřeni i jednapadesátiletý muž a dvaašedesátiletá žena.

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka ve čtvrtek nevyloučil, že skutek bude nakonec kvalifikován jako úkladná vražda – pachateli by pak podle trestního zákoníku hrozilo doživotí. V současnosti je vyšetřování vedeno pro trestný čin vraždy. „Pokud jde o podezřelou osobu, nejde o nepopsaný list papíru, a to nemluvím o jeho studijních výsledcích,“ řekl Žilinka. Média už k zadrženému studentovi napsala, že byl premiantem a gymnázium úspěšně reprezentoval v různých soutěžích.

Předtím však školy často měnil a podle poslance strany Hlas a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka Samuela S. poprvé vyloučili už z mateřské školy. V deváté třídě pak napadl spolužačku, čímž se zabývala i policie. Ferenčák podle portálu Sme dodal, že byl student v převýchovném centru a že trpí poruchou chování.

Čtvrteční tragický útok na gymnáziu byl patrně výsledkem osobního selhání mladého člověka, řekl v pátek slovenský premiér Robert Fico.

Všichni studenti gymnázia a žáci místní základní školy mají v pátek ředitelské volno. Před budovou jsou podle Markízy stále policisté, lidé včetně studentů však na místo stále přicházejí zapalovat svíčky a uctili oběti.