„Slovenská národní strana vyzývá prezidenta Petera Pellegriniho, aby při zahraničních cestách neodmítal členy vlády na palubě vládního speciálu,“ říká vzkaz, který si předseda SNS Danko v úterý zavěsil na svůj instagramový účet. Právě tento vzkaz prezidenta Pellegriniho na jeho poměry nevídaně rozčílil.
Nová hádka mezi oběma politiky se rozpoutala poté, co ministryně kultury Šimkovičová za letenky na pracovní cestu ve Spojených státech pro sebe a svou mluvčí zaplatila ze státního rozpočtu dohromady přes 15 tisíc eur (364 tisíc korun). Cestovala z Vídně do New Yorku byznys třídou společnosti Austrian Airlines, další dvě letenky v levnější ekonomické třídě se kupovaly údajně pro tělesné strážce Šimkovičové.
A to přesto, že ministryně mohla letět vládním speciálem, protože ve stejné době do USA cestoval i Pellegrini – což Danko spolu se Šimkovičovou začal prezentovat tak, že prezident ministryni záměrně nechal letět komerční linkou, přestože se prý resort kultury snažil ušetřit.
„Ministři Slovenské republiky mají mít v čase konsolidačních opatření právo letět spolu s prezidentem, a šetřit tak veřejné prostředky namísto toho, aby byli nucení kupovat drahé komerční letenky,“ napsala SNS. Na vysokou cenu letenek minulý týden upozornila slovenská nadace Zastavme korupci.
Fakt, že stály víc než roční plat mnohých Slováků, nadzvedl veřejnost v době, kdy premiér Robert Fico nařídil konsolidaci veřejných financí, která na slovenské občany tvrdě dopadá. Proti nově zavedeným opatřením a radám, aby lidé neutráceli, šetřili a místo nakupování více zdaněných sladkostí si doma raději zavařovali džemy z levnějšího cukru, už se ve slovenských ulicích dvakrát konaly demonstrace.
Slováci protestovali i v úterý. „Máme za sebou dva ztracené roky, dvě nesmyslná konsolidační opatření a v Národní radě máme třetí opatření, které ožebračuje lidi. Celou konsolidaci hodili na lidi,“ řekl předseda Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský na demonstraci v Bratislavě. Dodal, že opoziční strany navzdory vzájemným názorovým rozdílům hledají společnou cestu ve snaze vyměnit současnou vládu.
„Fico je v koncích. My se nenecháme ani rozdělit, ani unavit a už vůbec se nenecháme zastrašit. Dost bylo Fica,“ řekl šéf Progresivního Slovenska Michal Šimečka. Podle něj čtyřnásobný ministerský předseda ztratil kontakt s realitou a netuší, jak v zemi žije běžná rodina.
V Bratislavě se u úřadu vlády shromáždilo podle organizátorů asi 10 tisíc lidí, tedy méně než před týdnem, kdy pořadatelé odhadovali účast na 18 tisíc demonstrantů. V Košicích, ve druhém největším městě v zemi, protestovalo podle tisku asi 5 tisíc demonstrantů. V Banské Bystrici účast dosáhla kolem 2 500 lidí a v Žilině bylo asi 2 tisíce protestujících. Na příští týden ohlásila vlastní shromáždění proti konsolidačnímu balíčku i odborová centrála KOZ.
Konsolidační balíček vlády prostřednictvím zvýšení daní a odvodů podle odborníků zatíží hlavně zaměstnance a živnostníky. O návrhu opatření na ozdravení státních financí začala Národní rada v klíčovém druhém čtení jednat v úterý dopoledne; zatím není známo, kdy bude o nich hlasovat.
Sama Šimkovičová předtím na Facebooku napsala, že „je velmi ráda, že její přítomnost na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey inspirovala i další představitele Slovenska, aby přijali pozvání a přijeli se sem podívat“. „Tento ročník už se nesl i ve znamení účasti více slovenských ministrů, ba dokonce i pana prezidenta Petera Pellegriniho,“ doplnila.
Pellegrini nicméně zavítal i na Valné shromáždění OSN v New Yorku a na další kulturní akce, přičemž prozradil, že bez šéfky resortu kultury. A pustil se do Danka. „Rád bych panu předsedovi vzkázal, že jakýkoliv ministr, který má oficiální program, například tady v New Yorku během zasedání OSN, je na palubě speciálu vítaný,“ řekl v úterý médiím.
„Když už mě pan Andrej Danko takto vyzývá, ať nejdřív sám vysvětlí, jaký program měla paní ministryně kultury tady ve Spojených státech, protože jsem ji viděl jen půl dne na festivalu slovenské menšiny v New Jersey. Na oficiálním koncertu v Lincolnově centru v New Yorku, kde se prezentovali slovenští umělci – byla to velká akce při příležitosti zasedání OSN – se mnou byli ministři zahraničních věcí, zdravotnictví a školství. Paní ministryni jsem tam vůbec neviděl,“ pokračoval.
A rýpl si, že neví, jaký má „paní ministryně program na Floridě, s kým tu ze své rodiny je, kolik dní a proč tu vlastně tráví“. Šimkovičová má na Floridě dceru a už loni tam strávila několik dní a odmítala říct, jaký pracovní program ji do této části USA zanesl. Kauza drahých letenek nicméně znovu rozjitřila napjaté vztahy mezi prezidentem a šéfem SNS, který se do Pellegriniho opakovaně opírá už od chvíle, kdy se stal hlavou státu.
V posledních dnech Danko například kritizoval podle něj příliš vysoký prezidentský plat ve výši 18 tisíc eur měsíčně (437 tisíc korun) nebo rozpočet prezidentské kanceláře. Pellegrini se proti tomu podle médií ohradil s tím, že by vydělával méně než premiér. Šéf SNS se také navážel do Pellegriniho soukromého života a sexuální orientace. Prezident zase Danka zpražil v době, kdy se navážel do Pellegriniho strany Hlas-SD. Tehdy mu řekl, že jeho SNS je nejmenší a nejméně populární stranou ve vládě.
„Už mě to fakt přestává bavit, tyto infantilní útoky a jednoduše posedlost pana Danka mou osobou. Už to nemíním víc tolerovat, proto velmi napřímo říkám – ať pan Danko vysvětlí, jaký byl účel pracovní cesty paní ministryně,“ kritizuje nyní Pellegrini.
Samotná ministryně Šimkovičová pak dlouhodobě vzbuzuje kontroverze svými zásahy do kultury, slovními útoky na „liberály“ a LGBT komunitu, povýšeným chováním k médiím, minulostí v dezinformační televizi Slovan, ale i rozhazováním peněz. Na jednu z minulých služebních cest v Itálii si například ze Slovenska nechala dovézt vládní limuzínu.
„Pokud už se tedy věnuje kultuře, proč nebyla na hlavní kulturní akci tady v New Yorku? S kým tu je a co tu bude dělat následujících pár dní? Na zasedání OSN vůbec není,“ dodal prezident s tím, že ostatní zmínění ministři se buď vrátí domů po vlastní ose, protože mají další program, nebo poletí znovu s ním vládním speciálem. Zopakoval, že pracovní cesty ministrů rád podpoří, ale „čistě soukromé cesty nechť si pan Danko vysvětluje slovenské veřejnosti“.