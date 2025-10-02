Pellegrini se chystá svrhnout vládu, šíří ministr. Absolutní lež, reaguje prezident

Autor:
  13:51
Nový den, nové napětí ve slovenské koalici. Ministr investic Samuel Migal’ přišel s téměř konspirační teorií, že prezident Peter Pellegrini hodlá povalit vládu a pak jmenovat svou vlastní, úřednickou. Prvním kamínkem, který by spustil lavinu, přitom mělo být Migal’ovo odvolání. Pellegrini už vše popřel a Migal’a označil za neúspěšného ministra. Postavil se za něj naopak ten, kdo na prezidenta nejvíc útočí – Andrej Danko.
Slovenský ministr investic Samuel Migal’

Slovenský ministr investic Samuel Migal’ | foto: Profimedia.cz

„Já se ptám, o co tu jde? Je ve hře stále ďábelský plán prezidenta Pellegriniho nahradit tuto vládu úřednickou, posílit tak své pravomoci a snáz vstupovat do vnitřní politiky a ovlivňovat ji?“ ptal se Migal’, který se po nedávné operaci srdce vrátil do práce a slíbil, že nikam neodchází.

Scénář, jejž ministr investic ve středu předestřel médiím, by se přitom vyvíjel následovně: Prezident Pellegrini by tlačil na premiéra Roberta Fica, aby Migal’a odvolal. Fico by tak učinil, čímž by prý porušil koaliční smlouvu, podle níž jsou rozdělené posty ve vládě.

Toto by se stalo záminkou pro stranu Hlas-SD, kterou před lety Pellegrini zakládal, aby spolu s opozicí hlasovala pro vyslovení nedůvěry Ficovu kabinetu. Členové Hlasu by tak svrhli vládu, v níž sami sedí. Součástí komplotu by byla i výměna v čele Hlasu, který nyní vede ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.

Prezident by pak mohl jmenovat vlastní úřednickou vládu, tvrdí Migal’. „Z progresivního prostředí ke mně prosákly zprávy, že Pellegrini po návratu z USA chce povalit vládu a nasadit úřednickou vládu,“ řekl s tím, že už o tom ví i Fico. Důkazy pro svou teorii nedodal a odmítl také říct, odkud tyto informace má. „Ti, kteří to měli pochopit, to pochopili,“ prohlásil jen.

„Ptám se směrem k prezidentskému paláci, zda je toto cesta k soudržnosti, o níž Hlas hovoří, nebo je to jen snaha zakrýt neschopnost ministrů Hlasu,“ řekl pak s tím, že už slyšel i jména lidí, kteří by jej v úřadu mohli nahradit.

„Na čem fičí pan Migal’?“

Portál Sme k teorii podotýká, že má mnoho děr. Například není důvod, proč by po jednom odvolání ministra měla padat celá vláda. Koaliční smlouvu už vládní strany v minulosti porušily několikrát. Odchod ministra, jenž byl během lednové vládní krize vyhozen z Hlasu a nyní sedí na postu, který přináleží právě teto straně, by Hlasu navíc jen pomohl.

Migal’ se do funkce dostal jen díky tomu, že Fico potřeboval uklidnit situaci. A rebelující poslanec tehdy odmítal Eštokovy výpady, že mu jde jen o funkce – aby pak jednu dostal. Předpokládat se ani nedá situace, že by členové opozice pomohli Hlasu svrhnout vládu, když by pak měl přijít úřednický kabinet složený z Pellegriniho nominantů.

Sám prezident po své mluvčí vzkázal, že Migal’ova tvrzení jsou „absolutní lež“. „Pan prezident vždy respektoval a bude respektovat výsledky parlamentních voleb, jimž má odpovídat i složení vlády. Pan prezident je přesvědčený, že vláda se má měnit ve volbách, a ne jinými způsoby,“ uvedla prezidentská kancelář.

Podepsali jsme dohodu, oznámil Fico. Domluvil se s rebelujícími poslanci

Pellegrini připomněl, že nemá kompetence k tomu, aby mohl svrhnout vládu. „Vláda může padnout jen tehdy, pokud se mezi sebou sama rozhádá stejně, jako to Slovensku ukázaly vlády s účastí Igora Matoviče,“ pokračoval a Migal’ovi vzkázal, aby „svou neschopnost doručit výsledky nezakrýval hledáním vnitřního nepřítele, který ve skutečnosti neexistuje“.

Že by teorie mohla mít reálný základ, pak odmítl i šéf Hlasu Eštok. „Ptám se tedy, zda se pan Migal’ dohodl s opozicí a pracuje na rozpadu vládní koalice, protože se mi nechce věřit, že by o jeho krocích věděl předseda vlády Robert Fico,“ řekl podle STVR s tím, že je ministr nominantem Ficova Směru-SD. Prý se k Migal’ovi nemá smysl dál vyjadřovat, „protože celé Slovensko ví, že se vydíráním dostal do pozice, ve které je“.

Premiér se k informacím dosud nevyjádřil. „Už mi nezbývá nic jiného, než začít věřit na plochou Zemi a na nějaké chemtrails a podobné věci,“ řekl však poslanec Směru Ján Mažgút. Poslanec Hlasu Peter Kalivoda se pak už jen zeptal, „na čem fičí pan Migal’“.

Jediný, kdo teorii veřejně potvrdil, tak byl zřejmě šéf nejmenší koaliční partaje Andrej Danko. Předseda Slovenské národní strany (SNS) už mimochodem na Hlas i Pellegriniho dlouho útočí. Od posledního výpadu uplynul teprve týden – kauza se týkala letenek ministryně kultury Martiny Šimkovičové do USA za 360 tisíc korun v době, kdy stejným směrem letěl i Pellegrini ve vládním speciálu. Danko pak obvinil prezidenta, že ministryni do letadla odmítl vzít.

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

„Migal’ to podle mě dobře zanalyzoval,“ řekl nyní šéf SNS, který podle Sme o možnosti Pellegriniho úřednické vlády mluvil už koncem minulého roku. Ironií osudu se tehdy domníval, že prezident stojí za rebelií čtveřice poslanců Hlasu, mezi něž patřil i Migal’.

„Prezident udělá všechno pro to, aby znevažoval Roberta Fica a naši vládu. Jeho alibismus ho dobíhá. A já mám pocit, že některým kruhům by úřednická vláda vyhovovala. Tak, jako prezident zradil Směr, zrazuje i Hlas,“ míní nyní Danko, jehož zase Eštok označil za někoho, kdo v koalici dělá přesně to, co svého času dělal expremiér Matovič ve své vládě.

Z opozice se k novému napětí ve vládě vyjádřil například Alojz Hlina ze strany Svoboda a Solidarita (SaS). V debatě televize TA3 řekl, že „pan Migal’ vstoupil do arény“. „Připomíná mi toho pověstného holuba, který přišel na tu šachovnici, všechny figurky rozházel a ještě i něco jiného tam udělal,“ pronesl.

