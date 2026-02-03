Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Autor: ,
  16:10
Nový ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev v úterý předal prezidentovi Peteru Pellegrinimu své pověřovací listiny. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci kritizovalo slovenské instituce za to, že diplomatovi udělily souhlas s působením v zemi, takzvaný agrément. Představitelé PS v této souvislosti poukázali na dřívější Andrejevovu práci v sousedním Polsku.
Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou barvou, když se v poledne pokusil položit věnec k pomníku sovětských vojáků ve Varšavě. (9. května 2022) | foto: AP

Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev přichází k památníku vojáků Rudé...
Ruský ambasador v Polsku Sergej Andrejev. (17. ledna 2020)
Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...
Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev přichází k památníku vojáků Rudé...
7 fotografií

Varšava v roce 2022, tedy za Andrejevova působení ve funkci ruského velvyslance v Polsku, vyhostila 45 ruských diplomatů, které podezírala ze špionáže. Předloni pak Andrejev ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí.

Andrejev se během svého varšavského působení několikrát výrazně zapsal do paměti Poláků. Už v roce 2015 například prohlásil, že Polsko spoluzavinilo 2. světovou válku a „zabránilo vytvoření koalice proti nacistickému Německu“.

Ruský ambasador v Polsku ignoroval předvolání, měl vysvětlit přelet střely

Poté, co začala válka na Ukrajině, pak demonstranti Andrejeva polili červenou barvou, když se pokusil položit věnec k pomníku sovětských vojáků ve Varšavě. „Jsem hrdý na svého prezidenta Vladimira Putina,“ řekl poté. A o dva roky později ignoroval předvolání na polské ministerstvo zahraničí, které tehdy požadovalo vysvětlení incidentu, kdy ruská střela vletěla do Polska.

„Pan Andrejev se nikdy neměl stát velvyslancem na území této republiky. Považujeme to za obrovské selhání současné vládní koalice. S ohledem na jeho předchozí působení v Polsku je důvod předpokládat, že bude pokračovat v (takových) aktivitách na Slovensku,“ řekl poslanec PS a bývalý slovenský velvyslanec při NATO Tomáš Valášek.

Další poslanec PS a bývalý velvyslanec Slovenska při NATO Peter Bátor tvrdil, že nynější politika státu dovoluje vedoucím agentům přijít na Slovensko a v zemi začít budovat novou zpravodajskou síť.

Ruského ambasadora v Polsku polili rudou barvou. Fašista, křičeli demonstranti

Slovensko za bývalých vlád v letech 2022 a 2023 vyhostilo několik ruských diplomatů a rozhodlo o snížení počtu pracovníků ruského velvyslanectví na zhruba polovinu. Bratislava tehdy poukazovala na nahrávky, na nichž ruský vojenský přidělenec na Slovensku verboval několik slovenských občanů či jim odevzdával peníze za spolupráci.

Nynější slovenská opozice například v souvislosti s válkou na Ukrajině dlouhodobě obviňuje premiéra Roberta Fica z opakování ruské propagandy. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými Unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru, ale zatím se, až na předsedu ODS Martina Kupku, nedostala ke slovu. Zato hodinu mluvil premiér Andrej...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  16:22

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

3. února 2026  16:14

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Nový ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev v úterý předal prezidentovi Peteru Pellegrinimu své pověřovací listiny. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci kritizovalo...

3. února 2026  16:10

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Vůdci Národní demokratické aliance (NDA) a vládní strany Bharatiya Janata Party...

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí,...

3. února 2026  15:45

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Středočeská policie pátrá po seniorovi s chodítkem, odešel z nemocnice bez léků

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Rudolfovi G.

Středočeská policie pátrá od úterního rána po pětasedmdesátiletém Rudolfu Gálovi, který odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a nemá u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se proto může zhoršit.

3. února 2026  15:27

Senior napadl Stanjuru síťovkou s vajíčky, vyvázl bez trestu

Předvolební výjezd do Kopřivnice Zbyňka Stanjury v rámci kampaně SPOLU (23....

Muž, který loni při volební kampani praštil přes záda tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjuru síťovkou s vajíčky, zůstal bez trestu. Podle správní komise nebyl jeho čin společensky nebezpečný,...

3. února 2026  15:16

Turek měl letět na Kypr slovenským vládním speciálem, Taraba cestu zrušil

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš...

Vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal Filip Turek má reprezentovat Česko na setkání ministrů životního prostředí na Kypru. Vzhledem k tomu, že sám není ministrem a nemá nárok na vládní...

3. února 2026  14:13,  aktualizováno  15:08

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Matku a sourozence odneslo rozbouřené moře, chlapec plaval hodiny pro pomoc

Třináctiletý Austin Appelbee plaval několik hodin, aby přivolal pomoc poté, co...

Čtyři hodiny v moři pro záchranu rodiny. Třináctiletý Australan předvedl nadlidský výkon rovný dvěma maratonům, když doplaval pro pomoc pro svou matku a sourozence, které vlny odnesly při výletu na...

3. února 2026  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.