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Slovensko chybí v komisi pro Ukrajinu. Zavolal Kreml a z podpisu sešlo, tvrdí opozice

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  19:11
Robert Fico

Robert Fico | foto: /www.facebook.com/robertficosk

Slovenský premiér Robert Fico během projevu na oslavách 82. výročí Slovenského...
Slovenský premiér Robert Fico během oslav 82. výročí Slovenského národního...
Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...
Slovenský premiér Robert Fico (uprostřed), za ním vlevo ministr zemědělství...
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Pokud se přidáte ke komisi pro odškodnění poválečné Ukrajiny, budeme to vnímat jako „ne přátelský“ krok, pohrozilo v červenci podle médií Rusko slovenské diplomacii. Vláda Roberta Fica o pár týdnů později vstup do této komise skutečně chtěla projednat, nakonec z toho však sešlo. A podle opozice za tím je právě ruský varovný prst.

Ruské varování se týkalo Mezinárodní komise pro odškodnění Ukrajiny, jejíž vznik – vedle zvláštního tribunálu pro ruské válečné zločiny – loni v prosinci oznámili zástupci Evropské unie spolu s nizozemským ministrem zahraničí Davidem van Weelem. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo v budoucnu zaplatit.

K Radě Evropy, která vznik komise zprostředkovala, se okamžitě připojily desítky států, a to nejen v rámci Evropské unie. Svůj podpis přidali kromě Ukrajinců i Kanaďané, Britové, Němci, Finové, Francouzi, Chorvaté, Dánové, Řekové, Italové, Černohorci, Rumuni, Poláci nebo Češi. Slováci však v seznamu signatářů dodnes zcela chybí.

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A s možným důvodem, proč tomu tak je, v úterý přišly Denník N a slovenská opoziční strana Svoboda a Solidarita (SaS). „Toto je skutečný příběh o tom, jak Kreml zasáhl do jednání slovenské vlády. Desátého července 2026 zazvonil telefon na naší ambasádě v Moskvě. Volal představitel ruského ministerstva zahraničních věcí,“ popsal člen SaS Ivan Novotný.

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„Slovenskému zástupci velvyslanec vzkázal, že si v Moskvě všimli, že Slovensko dělá kroky k podpisu úmluvy, kterou se zřizuje komise pro škody spáchané Ruskem na Ukrajině. A důrazně varoval,“ pokračuje politik. Novináři pak mají k dispozici e-mail, který téhož červencového dne odeslal slovenský velvyslanec v Moskvě Peter Priputen na slovenské ministerstvo zahraničí.

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Informuje v něm o telefonátu zástupce 3. evropského odboru ruské diplomacie Andrej Šaraškina. „Tlumočil stanovisko, že v případě, že Slovenská republika předmětnou úmluvu podepíše, Ruská federace to bude považovat za ne přátelský krok (недружественный шаг), který je v rozporu s aktuálním duchem slovensko-ruských vztahů,“ napsal list. Termín „ne přátelský“ používá Kreml běžně, na seznam takových států se „přednostně“ dostala i Česká republika.

Na Slovensku pak pojem proslavil poslanec Ficova Směru-SD Richard Glück, když se v televizním rozhovoru snažil vysvětlit, že mezi „nepřátelským“ a „ne přátelským“ je rozdíl a že Slovensko tedy pro Moskvu není nepřítel. Jen ne přítel.

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Ale zpět k odeslanému mailu. „A. Šaraškin dodal, že uvedené téma RU pozorně sleduje a registruje, že příslušný materiál je v SR zařazený na meziresortní připomínkové řízení,“ doplnil Priputen s tím, že „forma kontaktu (telefonicky) i stručný komentář ruského partnera naznačují, že RU strana zřejmě v tomto stádiu nepřikládá této otázce zásadní význam“. „V případě podpisu úmluvu Slovenskem však nelze vyloučit z ruské strany ráznější reakci,“ varoval.

„Žádná sebevědomá reakce. (...) Jen telegram do Bratislavy,“ komentuje to expert SaS na zahraniční témata Novotný a připomněl, že se Slováci kromě této komise nepřipojili ani ke zvláštnímu tribunálu, který se bude zabývat ruskými válečnými zločiny na Ukrajině. Kromě Slovenska už se takto zachovalo jen Orbánovo Maďarsko.

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Když přitom šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár tento materiál předkládal, hovořil o tom, že vznik komise odráží „široký konsenzus mezinárodního společenství na vytvoření adekvátního institucionálního rámce zaměřeného na uznání nesmírných lidských a materiálních ztrát“. Komise prý měla být „základem budoucích kompenzačních uspořádání“.

Podle strany SaS však Ficova vláda chtěla úmluvu schválit jen na oko, ale nikdy neměla v plánu ji ratifikovat, a tedy se jí ani nehodlala řídit. Materiál se kvůli tomu ovšem objevil v připomínkovém řízení, kde si ho prý všimlo Rusko – a v onom telefonátu zvedlo varovný prst. Proces nicméně ještě nějakou dobu pokračoval a dokumenty se dostaly až na jednání vlády.

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Na samotné projednání úmluvy už však nedošlo, premiér jakoukoliv diskusi přeskočil a přešel na další bod programu. U tohoto bodu tak podle Novotného dodnes „svítí nezvyklá formulace ‚jednání přerušeno‘“. „Nikdo neví proč ani dokdy. (...) Spojili se s Robertem Ficem před jednáním vlády přímo Rusové? Volal mu ruský velvyslanec v Bratislavě Sergej Andrejev? Anebo mu volal přímo Sergej Lavrov, tak jako volával Péteru Szijjártóvi?“ ptá se opoziční politik.

Slovenský premiér v minulosti opakovaně řekl, že se penězi z ruských zdrojů nemají financovat vojenské potřeby Ukrajiny. Loni na podzim například placení těchto potřeb ze zmrazených ruských aktiv považoval za nešťastné. „Nejen proto, že může vést k vážným právním sporům a k ruské odvetě, ale i proto, že by bylo jasným signálem, že EU dál podporuje válku,“ domníval se Fico. Dodal tehdy, že se aktiva mají raději použít na obnovu poválečné Ukrajiny.

Nyní Fico tvrdí, že se jednání o komisi přerušilo pouze do příštího zasedání vlády. „Bylo potřeba získat další informace o reálnosti vykonání této úmluvy v praxi,“ řekl. „Vláda rozhodne v nejbližších dnech a nevidí žádné překážky, proč by se Slovenská republika neměla stát smluvní stranou této úmluvy Rady Evropy,“ dodává.

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