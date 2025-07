Každý třetí Slovák připouští připojení k Rusku, ukázal průzkum

lupr Lucie Procházková Autor:

19:00

Téměř každý třetí Slovák připouští možnost, že by se Slovensko mohlo připojit k Rusku. Vysloveně pro by pak bylo až 14 procent dotazovaných. Sondu do společnosti přinesl průzkum agentury SCIO, který zkoumal, zda by podle místních obyvatel mělo být Slovensko neutrální a za jakou cenu. Z dat vyplývá, že téma společnost významně rozděluje.