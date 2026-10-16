O chystaném mezivládním zasedání už dříve informoval portál Politico, podle něhož budou na programu figurovat především dodávky ruského plynu a ropy, jaderné palivo či otázka přístupu k ruským sportovcům. „Plánuje se projednání klíčových otázek vzájemné spolupráce v oblasti obchodu, ekonomiky, energetiky a kulturně-humanitární sféry,“ sdělila nyní ruská vláda.
Mezivládní komise, která se zabývá hospodářskou, vědecko-technickou spoluprací, byla neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její poslední, 21. zasedání se konalo v Bratislavě 12. listopadu 2021.
Nadcházejícímu 22. zasedání budou předsedat ruský ministr vědy a vysokého školství Valerij Falkov a slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, píše TASS. Podle agentury se na obnovení činnosti mezivládní komise dohodli ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico. Šéf slovenské vlády tento týden nicméně podle portálu Teraz řekl, že zasedání komise je naplánováno na 25. listopadu.
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Blanárova cesta vyvolala kritiku slovenské opozice, která se obává zesílení ruských zpravodajských aktivit na Slovensku i v Evropské unii.
Poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Juraj Krúpa oznámil, že se jeho strana připravuje podat trestní oznámení kvůli „vlastizradě“, aby „chránila Slovensko a jeho spojence“.
Jeho kolega Ivan Novotný se domnívá, že zmíněné jednání je pouze záminkou pro setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle Novotného se Moskva snaží dosáhnout zrušení limitu na počet svých diplomatů v Bratislavě, který je od března 2022 omezen na 15 diplomatů a 19 členů administrativního a technického personálu.
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Blanár v e-mailu zaslaném médiím sdělil, že jednání se zaměří na energetické otázky a bezpečnost dodávek energie na Slovensko. Jednání o zrušení limitů na počet ruských diplomatů na Slovensku ministr označil za nesmysl, píše Denník N.
Setkání se uskuteční v době, kdy Moskva znovu nachází příležitosti na mezinárodních fórech, napsal web Politico. Spojené státy pozvaly Putina na prosincový summit G20 v Miami, zatímco Mezinárodní olympijský výbor (MOV) prozatímně zrušil pozastavení členství Ruského olympijského výboru a vyzval sportovní orgány, aby zmírnily omezení vůči ruským sportovcům.