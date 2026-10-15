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Slovensko poprvé od invaze obnovuje spolupráci s Ruskem. Vlastizrada, reaguje opozice

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  18:58
Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem...

Slovenský premiér Robert Fico se v Moskvě setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (9. května 2026) | foto: Reuters

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Slovensko oživuje dosud neaktivní fórum pro spolupráci s Moskvou, na němž se bude jednat mimo jiné o dodávkách ruského plynu a ropy a jaderného paliva nebo o zacházení s ruskými sportovci. Půjde o první setkání tohoto druhu za posledních pět let.

Podle interní zprávy podepsané ruským ministrem vědy a vysokého školství Valerijem Falkovem slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár během videohovoru 20. srpna souhlasil s uspořádáním zasedání rusko-slovenské mezivládní komise v Moskvě.

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Slovenský premiér Robert Fico pak ve středu uvedl, že setkání je naplánováno na 25. listopadu. Mezivládní komise, která se zabývá hospodářskou, vědeckou a technickou spoluprací, je neaktivní od února 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Její poslední, 21. zasedání se konalo v Bratislavě 12. listopadu 2021.

Program zasedání není jasný, slovenské ministerstvo zahraničí pouze odkázalo na srpnový videohovor, v němž zaznělo, že Slovensko udržuje dialog se všemi zeměmi, které mají zájem o pragmatickou spolupráci. Obě strany podle Politica plánují jednat o energetice či možném zřízení pracovních skupin v oblasti kultury, cestovního ruchu, zemědělství a ochrany životního prostředí.

Mohly by také projednat situaci ohledně Ruského centra pro vědu a kulturu v Bratislavě či Blanárův nesouhlas s tím, co dokument označuje za diskriminaci ruských sportovců na mezinárodních soutěžích. Ruské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovalo.

Rusko-ukrajinský konflikt

Setkání se uskuteční v době, kdy Moskva nachází příležitosti na jiných mezinárodních fórech. USA pozvaly ruského prezidenta Vladimira Putina na prosincový summit G20 v Miami, zatímco Mezinárodní olympijský výbor (MOV) prozatímně zrušil pozastavení členství Ruského olympijského výboru a vyzval sportovní orgány, aby zmírnily omezení vůči ruským sportovcům.

Slovenský ministr zahraničí Blanár má na konci října navštívit Moskvu, oznámil ve čtvrtek premiér Fico. Blanárova cesta vyvolala obavy u slovenské opozice, která ji vnímá jako krok k užším vztahům s Ruskem a obává se zesílení ruských zpravodajských aktivit. Blanár v mailu zaslaném médiím uvedl, že jednání se zaměří na energetické otázky a bezpečnost dodávek energie na Slovensko. Ministerstvo odmítlo poskytnout další podrobnosti o programu návštěvy.

Záminka pro jednání s Lavrovem

Poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita Juraj Krúpa oznámil, že se jeho strana připravuje podat trestního oznámení kvůli „vlastizradě“, aby „chránila Slovensko a jeho spojence.“

Jeho kolega Ivan Novotný se domnívá, že zmíněné jednání je pouze záminkou pro setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Podle Novotného se Moskva snaží dosáhnout zrušení limitu na počet svých diplomatů v Bratislavě, který je od března 2022 omezen na 15 diplomatů a 19 členů administrativního a technického personálu.

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V Bruselu ve čtvrtek začal dvoudenní summit, na kterém budou vedoucí představitelé EU, včetně Fica, projednávat mimo jiné ceny energií a podporu Ukrajiny. Blanár však v srpnu podle Politica vyjádřil nesouhlas s postupným ukončováním dovozu ruského plynu do EU a požádal o projednání dodávek na listopadové schůzce.

Slovensko zůstává silně závislé na ruské ropě a plynu a Fico tvrdí, že ukončení dodávek by vedlo ke zvýšení nákladů. V květnu se v Moskvě setkal s Putinem, který uvedl, že Rusko udělá vše pro to, aby uspokojilo slovenské energetické potřeby. Snaha Kremlu o navázání kontaktu s Ficem podle Politica ukazuje, jak může Moskva využít energetické vazby k tomu, aby narušila jednotný postoj zemí EU vůči Ukrajině.

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Nová snaha o oteplení slovensko-ruských vztahů přichází nejen po Ficově návštěvě, ale také po porážce maďarského expremiéra Viktora Orbána v dubnových volbách. Ta Putina připravila o jednoho z jeho nejbližších partnerů v Evropě a donutila ho hledat spojence v EU jinde, podotkl server.

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