Rusko je špatná země, jste ovlivnění propagandou, vmetl Rus Slovákům

„Já jsem Rus a mám úplně opačný názor,“ říká mladík demonstrantům, kteří v současné válce stojí na straně Ruska. „Vy jste za Ukrajinu?“ ptá se ho vzápětí muž, který je zřejmě autorem videa.

„Ano, jsem za Ukrajinu, Rusko ji napadlo, Rusko je špatná země, prostě fašistický režim,“ pokračuje Rus slovensky, načež se ho další účastnice setkání zeptá, kde ho to naučili. Mladý muž opáčí, že v Rusku. Natáčející Slovák ho proto vyzve, aby dokázal, že je skutečně Rus.

Ani s tím nemá mladík problém. „Stačí subjektivně,“ pokračuje Slovák bez vysvětlení, co tím myslí. „Víš, to by mohl říct každý, že je Rus. Dobře, je to váš názor, my ho respektujeme,“ dodá ještě.

V tu chvíli už se však do mladíka pustí i ostatní přítomní, kteří tolik pochopení nemají. „Nacismus vám vyhovuje?“ ptá se někdo na důvody, proč Rus fandí Ukrajině. Je snad na straně banderovců? „Ne, já jsem za svobodnou Ukrajinu,“ nevzdává diskusi cizinec.

„Však i Rusové jsou za svobodnou Ukrajinu, však Amerika tam šéfuje,“ zazní z opačného tábora a dojde řada i na populární dezinformace. „A ty laboratoře a to všechno, to bylo co?“ řekne jeden z mužů s odkazem na mnohokrát vyvrácený hoax hovořící o tajných ukrajinských laboratořích a pokusech na lidech. „To jsou fámy,“ vysvětlí ruský mladík.

Demonstranti tomu však stejně nevěří. „Já jsem strávil celý život v Rusku a je to špatná země,“ pokračuje s tím, že je mu třicet let. Debata se pak stočí i na Slovensko, kdy Rus poznamená, že to je dobrá země. „V Rusku to dopadlo zle. Putin je diktátor,“ říká také.

V tu chvíli už výstup nabírá absurdních rozměrů. „A Čaputová na Slovensku je co? Prezidentka?“ diví se fanoušek proruské skupiny Občanský tribunál. Ta je početním zastoupením velmi malá, o to však výraznější. Její členové třeba v časech covidu protestovali proti vládním opatřením a výpady proti prezidentce Zuzaně Čaputové patří k jejich oblíbené činnosti.

Mají ji za loutku a americkou agentku. Rusův argument, že Čaputová byla do své funkce zvolena, mezi přítomnými vyvolá veselí. „Vy jste ovlivnění ruskou propagandou,“ prohlásí později jejich oponent, načež se dozví, že demonstranti mají „zdravý rozum a fakta“. „Ne,“ odpoví stručně Rus.

Video se v posledních dnech šíří na sociálních sítích a z českého účtu OstraVanda ho převzala i slovenská policie. „Někdy může dojít ke smutně-směšným situacím, kdy dezinformacemi ovlivnění lidé nebudou věřit ani občanovi Ruské federace, přitom oni sami v této zemi nikdy nebyli,“ píše policie na Facebooku.

Připomíná také, že Slováci patří v Evropské unii k nejhorším státům, co se týká počtu obyvatel věřících dezinformacím. Pouhých 51 procent respondentů v nedávném průzkumu slovenské společnosti Globsec uvedlo, že za válku na Ukrajině může Rusko. Mezi českými účastníky průzkumu bylo tohoto názoru 78 procent respondentů.

„Na Slovensku čtvrtina lidí podlehla kremelské propagandě a považuje válku na Ukrajině za válku, za kterou je odpovědný Západ,“ řekl prezident Globsecu Róbert Vass.