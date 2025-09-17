Ruskou ropu nahradíme, až budou nové trasy, vzkázalo Slovensko Trumpovi

Autor: ,
  12:47
Slovensko bude připraveno nahradit dodávky ruské ropy a plynu, až bude mít k dispozici náhradní trasy s dostatečnou kapacitou. Ve středu to prohlásila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková v reakci na výzvy amerických politiků, aby se státy NATO zbavily dovozu ruských energií rychleji. Kromě Slovenska se to týká i Turecka a Maďarska. Podle Budapešti „má Washington víc pochopení než Brusel“.
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025)

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (20. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump mluví s novináři před cestou do Velké Británie. (16. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)
Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (1. dubna 2025)
15 fotografií

„Musíme nejdříve mít podmínky k tomu, abychom nezařízli náš průmysl a naše hospodářství. Po neobnovení dodávek plynu přes Ukrajinu jsme země, která je na konci každého potrubí. Chceme diverzifikovat, ale musíme spoléhat na přenosové kapacity tras. Jsme odkázáni na milost a nemilost okolních zemí. To samé se týká i ropy,“ řekla Saková.

Ministryně dále sdělila, že svůj názor tlumočila v pondělí na schůzce s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem ve Vídni. Wright minulý týden v Bruselu řekl, že Evropská unie by se mohla zbavit dovozu ruského plynu a ropy rychleji.

Vzkaz Ficovi a Orbánovi. Musíte skoncovat s ruskou ropou, naléhá Trumpův ministr

Americký prezident Donald Trump, kterého slovenský premiér Robert Fico dlouhodobě chválí, pak o víkendu prohlásil, že je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a přestanou kupovat ruskou ropu.

Ze zemí NATO je výrazným dovozcem ruské ropy Turecko. Nadále závislé na ruské ropě je kromě Slovenska také Maďarsko. Tamní ministr pro unijní záležitosti János Boka v úterý řekl, že „Washington má více pochopení pro maďarské a slovenské dodávky ruské ropy než Brusel“. Američané podle něj vnímají „speciální pozici Maďarska a Slovenska“. Ministr podle portálu Euractiv také dodal, že Budapešť s americkou vládou udržuje „přímý kontakt a nikoliv přes média“.

Slovenská rafinerie Slovnaft z maďarské skupiny MOL dříve začala dovážet jinou než ruskou ropu přes ropovod Adria, který vede z chorvatského přístavu Omišalj.

Uvalte sankce na Rusko. Jinak plýtváte mým časem, urguje Trump NATO

Provozovatel Adrie dříve tvrdil, že by dokázal plně pokrýt potřeby rafinerií MOL v Maďarsku a na Slovensku. MOL dříve vyjádřil pochybnosti ohledně toho, zda by uvedený jadranský ropovod dokázal dodat dostatek ropy v případě, že by se dodávky ropovodem Družba zcela zastavily. MOL také tvrdil, že doprava ropy prostřednictvím ropovodu Adria je kvůli tranzitním poplatkům příliš nákladná.

Dodávky ropovodem Družba v srpnu opakovaně narušily ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.

Ukrajina loni neprodloužila smlouvu s Ruskem ohledně přepravy plynu přes své území na Slovensko. Rusko pak začalo dodávat plyn Bratislavě jinou trasou, jejíž přepravní kapacita je omezena. Fico zase vystupuje proti iniciativě Evropské komise ukončit dovoz ruského plynu do EU.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Alexeje otrávili, ukázaly to testy, hlásí Navalná. Nic nevíme, reagoval Kreml

Laboratorní testy provedené ve dvou zemích ukázaly, že Alexej Navalnyj byl loni otráven, oznámila vdova po opozičním předákovi Julija Navalná. Dlouholetý kritik ruského diktátora Vladimira Putina...

17. září 2025  11:36,  aktualizováno  13:47

Dívka plánovala vraždit sestry i pacienty na dětské psychiatrii, dostala podmínku

Šestnáctiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 18 měsíců uložil soud jedné ze dvou nezletilých dívek obžalovaných za přípravu vraždy na dětské psychiatrii v Liberci. Rozsudek sice liberecký...

17. září 2025  13:46

„Byl to zkrat.“ Tramvaják, který vyhodil Ukrajince s dítětem, u soudu odmítl vinu

Řidič tramvaje Daniel Bejvl, který podle státní zástupkyně napadl a hanobil Ukrajince, popřel u soudu vinu. Připustil pouze, že ve vypjaté situaci řekl cestujícím s malým dítětem, že nemají právo být...

17. září 2025  13:33

Zaostalá místa potáhnou dolů celou zemi, řekl Pavel. Zamířil i do vyloučené čtvrti

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce přijel do Pardubického kraje. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítal i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při...

17. září 2025,  aktualizováno  13:24

Trump zahájil návštěvu Británie. Ve Windsoru ho přivítala královská rodina

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

17. září 2025  13:24

Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...

17. září 2025  13:18

Díky zvýšeným poplatkům bude mít Český rozhlas zpravodaje v Soulu i více investigativy

Veřejnoprávní rozhlas finišuje s přípravou Memoranda Českého rozhlasu. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral na tiskové konferenci představil výsledky veřejné ankety, která přispěla k vytvoření...

17. září 2025  13:16

Pavel chce před volbami v projevu uklidnit veřejnost a vyzvat k hlasování

Prezident Petr Pavel chce v projevu před říjnovými sněmovními volbami veřejnost uklidnit, že se nemusí obávat zneužití voleb, a apelovat na lidi, aby svůj hlas využili. Řekl to ve středu na tiskové...

17. září 2025  12:57

Ruskou ropu nahradíme, až budou nové trasy, vzkázalo Slovensko Trumpovi

Slovensko bude připraveno nahradit dodávky ruské ropy a plynu, až bude mít k dispozici náhradní trasy s dostatečnou kapacitou. Ve středu to prohlásila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková...

17. září 2025  12:47

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

17. září 2025  8:45,  aktualizováno  12:43

Jeden mrtvý po střetu dvou aut s kamionem. Hlavní tah na Slovensko stojí

Policisté ve středu dopoledne zcela uzavřeli hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem se stala vážná dopravní nehoda. Podle záchranářů jeden člověk...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  12:40

Hlavního podezřelého v případu zmizelé Madeleine propustili z německé věznice

Hlavní podezřelý v případu zmizení britské dívenky Madeleine McCannové v Portugalsku z roku 2007 byl ve středu propuštěn z německého vězení, kde si odpykával sedmiletý trest odnětí svobody za...

17. září 2025  6:59,  aktualizováno  12:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.