Ficův syn si koupil stometrový byt bez hypotéky, sám by šetřil 17 let

Byt se nachází na lukrativní adrese v centru Bratislavy a podle odhadů mohl stát kolem 450 tisíc eur (téměř 11 milionů korun). Michal Fico na jeho koupi nepotřeboval hypotéku. Z platu by si na něj však nevydělal.

Syn někdejšího slovenského premiéra pracuje poslední tři roky v české firmě ČEZ jako manažer projektů strategie. Pokud by celou svou mzdu dával stranou – podle listu Sme může v přepočtu vydělávat od 65 tisíc korun hrubého – musel by na něj šetřit sedmnáct let.

Výpis z katastru údajně ukazuje, že k nákupu došlo letos 20. ledna. Kde na přibližně stometrový byt v uzavřeném komplexu vzal peníze, zatím Fico mladší neřekl. Odpovědi slovenským novinářům neposkytl ani jeho otec.

„Bývalý premiér a předseda opoziční strany Směr Robert Fico by měl vysvětlit, odkud jeho mladý syn vzal peníze na to, aby si bez hypotéky koupil byt v takové luxusní čtvrti,“ uvedla šéfka Nadace Zastavme korupci Zuzana Petková.

Otázky nad životním stylem Fica seniora

V pouhých osmadvaceti letech je tak Fico junior zaopatřený lépe než jeho otec. Ten po letech bydlení v pronájmu v bytovém komplexu Bonaparte, který patří odsouzenému daňovému podvodníkovi Ladislavu Bašternákovi, ani nyní nežije ve „vlastním“.

Nájem bytu, který má podle médií hodnotu půl milionu eur (přes 12 milionů korun) posílá bývalému poslanci Směru Dušanu Muňkovi. Ten za Fica šéfoval jedné z pojišťoven a za minulého režimu byl agentem slovenské StB.

Bašternákovo sídlo expremiér opustil v létě 2019 po osmi letech. Ještě než odešel, dal si záležet na tom, aby nikdo nemohl poznat, na jak vysoké noze žil. Z apartmánu o ploše 377 metrů čtverečních, se dvěma terasami a výhledem na Bratislavský hrad, se stal holobyt.

Nejenže zmizel drahý italský nábytek a veškeré vybavení, v bytě nebyla ani kuchyňská linka, chyběly umyvadla, vana, vodovodní baterie, lustry, zárubně či mramorové desky. Na krbu už nebylo obložení, z podlah někdo dokonce vytrhal parkety. Byt šel následně do dražby, ale dosud si ho podle posledních informací nikdo nekoupil.

Bývalý předseda vlády na otázky ke svému majetku tradičně neodpovídá. A pokud ano, novináři se od něj dozví třeba větu: „Že se nestydíte.“ V souvislosti s Ficovým nejasným bohatstvím médii před časem proletěla ještě jedna kauza. Poté, co expremiéra začala sledovat policie na lovecké chatě, vyšlo najevo, že z Ficovy kanceláře někdo odcizil zlaté mince a 50 tisíc eur (1,2 milionu korun).

Okradený politik to však nehlásil, protože by podle svých slov musel policii vysvětlovat, proč měl v centrále Směru tolik peněz a kde k nim přišel. Na služebnu nicméně i tak musel, ovšem mince se prý do té doby našly a Fico tak policistům oznámil, že se vše vyřešilo interní kontrolou v rámci strany.

Předloni se pak do podobné situace jako nyní Fico dostal i někdejší šéf slovenských hmotných rezerv Kajetán Kičura. I jeho syn si totiž koupil bydlení v Bratislavě bez hypotéky. Krištof Kičura si pořídil rovnou dva byty v historickém centru města, a to navíc v době, kdy jeho otec jednal o nákupu předražených pomůcek pro boj s pandemií a v trezoru schovával desítky zlatých cihel.