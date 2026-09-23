„Severoatlantická aliance byla zřízena k reakci na plnohodnotné invaze. Ale v Evropské unii přibývají hlasy, že musíme rázně reagovat, pokud dojde k jakékoliv provokaci,“ řekl Kaliňák, který je Ficovým blízkým spolupracovníkem.
Ministr uvedl, že existuje zájem zapojit Evropskou unii do války na Ukrajině, jež se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
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Například polský premiér Donald Tusk minulý týden s odkazem na informace zpravodajských služeb varoval před ruskými hybridními útoky s využitím dronů a raket proti evropským zemím, které podporují Ukrajinu.
Také podle českého prezidenta Petra Pavla by Moskva mohla podniknout například rozsáhlejší hybridní útok. Pavel se ale nedomnívá, že existovalo riziko přímého vojenského útoku na některou členskou zemi NATO.
Fico minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“, tedy zásadnímu bodu alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny.
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Řekl také, že dokud bude premiérem, slovenští vojáci se nezúčastní žádného „vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO“, neboť Západ podle něj jen hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Když pak Pavel označil tyto výroky za závažné, Fico reagoval slovy, že český prezident by jako bývalý generál NATO rád bojoval.
Český prezident následně za nebezpečné označil zpochybňování principu vzájemné pomoci členských zemí Aliance v případě útoku na některého z jejích členů.