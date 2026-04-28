Slováci šetří, Kaliňák utrácí. Obnoví armádní folklorní soubor Jánošík

Autor: ,
  13:33
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík. Ten původně vytvořili v 50. letech minulého století slovenští vojáci sloužící na Moravě. Po rozdělení Československa se rozdělil i soubor. Zatímco ve službách českého ministerstva obrany působí Jánošíkův nástupce Ondráš, na Slovensku Jánošíka zrušili v roce 2012 kvůli nedostatku financí.
Slovenský vojenský umělecký soubor Jánošík (6. října 1956)

13 fotografií

Staronový soubor bude sídlit v Domě kultury Železnic SR ve Zvolenu na středním Slovensku. Ministerstvo za něj zaplatí železnicím přibližně milion eur (asi 24,35 milionu korun), napsal portál Pravda. V plánu jsou i další investice do obnovy a podpory souboru.

Přesnější sumu, která bude zapotřebí na fungování Jánošíka, ministr nebyl s to hned odhadnout. Připustil však, že zapotřebí budou miliony eur. Peníze se budou investovat i do rekonstrukce kulturního domu. Podrobnější čísla by mohla být k dispozici v létě.

Ředitelem Jánošíka bude folklorista Jaroslav Černák. V blízké době by chtěl spustit výběrové řízení na obsazení souboru. Počítá s jedenácti hudebníky, osmi tanečními páry a pěti členy pěvecké sekce. V repertoáru by měl být nejen folklor, ale i moderní společenské a scénické tance. Do konkurzu se mohou kromě vojáků přihlásit i civilisté.

Portál Aktuality.sk se pozastavil nad tím, že soubor Jánošík před lety zrušil jeden ministr obrany – Ľubomír Galko – kvůli šetření, protože armáda byla podle jeho slov v katastrofální ekonomické situaci, zatímco jiný ministr jej obnovuje právě v době, kdy si Slováci kvůli „konsolidaci“ státních výdajů musí utahovat opasky.

Soubor stál armádu za Galkových časů přibližně 650 tisíc eur ročně (asi 15,8 milionu korun). Podle Kaliňáka však šlo o šetření na nesprávném místě. Profesionální folklorní soubor je pro reprezentaci armády „k nezaplacení“, tvrdí nynější ministr.

Ten nicméně v době konsolidace utrácí i jinde. Slovenskou veřejnost na přelomu loňského a letošního roku pobouřila rekonstrukce budovy bývalého vojenského internátu Hvězda. Budova lidově přezdívaná Kukuřice se má stát novým sídlem Kaliňákova ministerstva, což stát podle médií vyjde na nejméně 13 milionů eur (316 milionů korun).

Mezi položkami objednaného vybavení je i luxusní nábytek a elektronika za desetitisíce eur či „mechová stěna“. A to přitom nebyl konečný účet, napsaly tehdy Aktuality.sk. Ministr výdaje obhajoval slovy, že bylo nutné přizpůsobit se „oblému tvaru budovy“.

Kukuřice a její venkovní LED obrazovka se tehdy stala terčem mnoha vtipů:

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

Slováci šetří, Kaliňák utrácí. Obnoví armádní folklorní soubor Jánošík

Slovenský vojenský umělecký soubor Jánošík (6. října 1956)

Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák oznámil, že obnoví činnost vojenského uměleckého souboru Jánošík. Ten původně vytvořili v 50. letech minulého století slovenští vojáci sloužící na Moravě. Po...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.