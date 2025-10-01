„Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico se omluvil z účasti na neformálním summitu Evropské rady a summitu Evropského politického společenství z důvodů zhoršených zdravotních těžkostí spojených s atentátem,“ uvedl úřad vlády. Více informací neposkytl.
Fico loni v květnu přežil pokus o atentát, když na něj po výjezdním zasedání vlády ve slovenské Handlové z bezprostřední blízkostí střílel útočník Juraj Cintula a vážně ho zranil. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.
Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie ve středu na neformálním summitu EU v Kodani čekají dvě hlavní témata – společná evropská obrana a podpora Ukrajiny, která se už více než tři a půl roku brání ruské agresi.
I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou šéfové států a vlád diskutovat také o možnostech, jak posílit evropskou obranu. Za Českou republiku se zúčastní premiér Petr Fiala.