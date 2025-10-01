Fico kvůli zdravotním potížím náhle zrušil cestu na summit. Novináři už byli v letadle

Autor:
  13:59
Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani. Důvodem je zhoršení jeho zdravotních problémů souvisejících s loňským atentátem. Informoval o tom tiskový odbor úřadu vlády. Podle stanice JOJ měl vládní speciál do Kodaně odletět krátce po desáté dopoledne, ale novináři nejprve dostali informace o posunutí letu a když už seděli v letounu, tak o jeho zrušení.
Robert Fico (28. září 2025)

Robert Fico (28. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Francouzský prezident Emanuel Macron se vítá s dánskou premiérkou Mette...
Český premiér Petr Fiala přichází na jednání evropských lídrů v Kodani. (1....
Maďarský premiér Viktor Orbán přichází na jednání evropských lídrů v Kodani....
Francouzský prezident Emanuel Macron se vítá s dánskou premiérkou Mette...
35 fotografií

„Předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico se omluvil z účasti na neformálním summitu Evropské rady a summitu Evropského politického společenství z důvodů zhoršených zdravotních těžkostí spojených s atentátem,“ uvedl úřad vlády. Více informací neposkytl.

Fico loni v květnu přežil pokus o atentát, když na něj po výjezdním zasedání vlády ve slovenské Handlové z bezprostřední blízkostí střílel útočník Juraj Cintula a vážně ho zranil. Premiérovi způsobil poranění v oblasti břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico kvůli vážným zraněním podstoupil operace.

Slyšel jsem zvuky a ucítil úder do břicha. Fico popsal atentát, útočníka neviděl

Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie ve středu na neformálním summitu EU v Kodani čekají dvě hlavní témata – společná evropská obrana a podpora Ukrajiny, která se už více než tři a půl roku brání ruské agresi.

I v souvislosti s nedávným narušením vzdušného prostoru v několika členských státech EU ze strany Ruska budou šéfové států a vlád diskutovat také o možnostech, jak posílit evropskou obranu. Za Českou republiku se zúčastní premiér Petr Fiala.

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

