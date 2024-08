Ještě to není ono, na túru jít nemůžu, říká Fico o svém zdraví po atentátu

„Po velmi náročné rehabilitaci jsem připraven chodit do práce a pracovat, ale ani zdaleka to ještě není takové, jaké by to mělo být. Jsem schopen plnit základní povinnosti, ale nejsem schopen vzít závaží a dát si desetikilometrovou túru. Sportuji přiměřeně stavu, ve kterém se nacházím,“ řekl Fico.

Dodal, že v krátké době bude zveřejněna zpráva ohledně atentátu na něj. Útočník Juraj Cintula Fica z bezprostřední blízkosti opakovaně postřelil v polovině května. Střelce po činu policie zadržela a případ nyní vyšetřuje jako teroristický útok. Za to trestní zákoník v případě uznání viny obžalovaného předpokládá uložení doživotí.

Fico po atentátu prodělal operace a pak byl z nemocnice propuštěn do domácí léčby. Právě rychlost, s jakou se vrátil do práce, mezi některými Slováky vybudila spekulace o „skutečné“ povaze věcí. Celý útok zlehčovali coby „nahraný“ či „nafouknutý“. Především na sociálních sítích lidé zpochybňovali, že byl premiér několikrát střelen do břicha, a někteří začali šířit domněnku, že měl Fico na sobě neprůstřelnou vestu.

Mnozí tehdy poukazovali na to, že se o zdravotním stavu předsedy vlády na veřejnosti vyjadřují jen ministr obrany Robert Kaliňák, případně ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, a ne lékaři. Kritizovali, že má národ o stavu svého premiéra málo informací. Další vlnu klepů pak přinesla fotografie z chorvatského supermarketu, kde byl premiér zachycen u pokladny i se svou přítelkyní.

Ke konspiračním teoriím se mezitím vyjádřil přednosta kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny banskobystrické nemocnice, ve které se Fico v první fázi léčil. „Je třeba říct, že velkou roli hrálo i to, jakou má pacient muskulaturu, jak sám chtěl, jak za sebe bojoval. Pro samotné prožívání pacienta je vždy velmi důležité, zda on sám chce,“ řekl lékař Jozef Valky s tím, že Fico byl před atentátem ve velmi dobré fyzické kondici a uzdravoval se překvapivě rychle.

„Drahá progresivně liberální média a opozice, promiňte, že jsem přežil, ale jsem zpět,“ napsal na sociální síti Fico začátkem července poté, co poprvé od útoku dorazil na schůzi vlády.