Fica vyšetřuje policie pro vlastizradu, tvrdí slovenská opozice

„Fica začala vyšetřovat policie. Před měsícem jsem podal na Fica trestní oznámení za vlastizradu a další trestné činy. K tomuto trestnímu oznámení se kromě mých kolegů ze SaS přidalo víc než 13 tisíc lidí, šlo tak o největší trestní oznámení v historii,“ píše na Facebooku šéf SaS Gröhling.
Doplňuje, že jeho oznámení šlo z generální prokuratury přes krajskou prokuraturu na polici. „Jsem přesvědčen, že Robert Fico je podezřelý ze závažných trestných činů, proto oceňuji, že prokuratura stejně jako policie v této věci konají a nezametly ji pod koberec,“ dodává.
Portál Aktuality pak uvádí, že představitelé SaS koncem února podali několik trestních oznámení a že jsou zaměřené na podezření ze zneužití pravomocí veřejného činitele, vlastizrady, nelidskosti, porušování povinností při správě cizího majetku či teroristického útoku.
Premiér se podle jejich názoru mohl zmíněných činů dopustit například výroky a kroky, které směřovaly k zastavení nouzových dodávek elektřiny na Rusy napadenou Ukrajinu. Fico konec této pomoci oznámil 23. února s tím, že se k ní vrátí, pokud Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko.
Ropovod Družba je poškozený kvůli ruským útokům, tyto informace však Fico nejprve odmítl a později nabídl slovenské experty, kteří by za unijní peníze mohli ropovod opravit.