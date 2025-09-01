Fico se v pátek sejde se Zelenským. Předtím bude v Číně opět mluvit s Putinem

Autor: ,
  20:52
Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si Ťin-pchingem. Řekl to ve svém pondělním video vzkazu na Facebooku.
Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v...

Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici (29. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching se na summitu Šanghajské organizace pro...
Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v...
Robert Fico na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání v...
23 fotografií

Ficova vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Sám premiér Zelenského dříve opakovaně kritizoval, například na začátku letošního roku v souvislosti se zastavením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu poté, co na konci loňska vypršela platnost příslušné smlouvy mezi Kyjevem a Moskvou.

Premiér rovněž v minulosti tvrdil, že strategie západních zemí v souvislosti s válkou na Ukrajině selhala a že Ukrajina byla zneužita s cílem oslabit Rusko. To vojensky napadlo sousední zemi v únoru 2022.

Teď musí vztahy s Ruskem urovnat i EU, řekl Fico. Orbán: Svět je nyní bezpečnější

Předseda slovenské vlády současně kritizoval evropskou sedmadvacítku za to, že na čínských oslavách osmdesátého výročí konce druhé války bude z EU podle něj zastoupeno jen Slovensko. A prohlásil, že on historickou realitu překrucovat nebude a stejně jako ve Velké Británii a Rusku se padlým vojákům pokloní i v Číně.

„Vytváří se nový světový řád, nová pravidla multipolárního světa, nová rovnováha sil, což je pro mezinárodní stabilitu mimořádně důležité. Být součástí těchto diskusí znamená podporovat dialog a nehrát si na uražené malé dítě. Tak nějak se chová Evropská unie a její představitelé,“ řekl Fico.

Zelenskyj je nepřítel. Nemám ho rád, škodí Slovensku, prohlásil Fico

Dodal, že do Číny odjede v noci na úterý. Detaily k plánovaným jednáním s prezidenty Ukrajiny, Ruska a Číny premiér nesdělil. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se Zelenským se sejde na východním Slovensku.

Plánovanou schůzku Fica s Putinem v Číně potvrdil minulý týden Poradce Kremlu Jurij Ušakov. Fico se s Putinem sešel už loni v prosinci. Jeho návštěva Moskvy tehdy vyvolala na Slovensku mohutné protivládní demonstrace. V době konání těchto občanských protestů Fico tvrdil, že jejich organizátoři a slovenská opozice usilují o státní převrat.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země inspiroval Salvador a jeho obří věznice pro členy gangů. Kostarický prezident Rodrigo Chaves ve středu...

Moskva v srpnu vyslala na Ukrajinu o třetinu méně dronů než v červenci

Počet ruských dronových útoků na Ukrajinu v srpnu klesl v porovnání s červencem. Vyplývá to z analýzy agentury AFP, podle níž Moskva na sousední zemi v minulém měsíci vyslala při nočních útocích 4132...

1. září 2025  21:53

Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí. Šéf ANO byl v nemocnici a ruší program

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  21:50

Blok Čína-Indie-Rusko se postavil za Írán, odsoudil cla a o válce na Ukrajině pomlčel

Členské země Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) se v pondělí ve společném prohlášení vyslovily proti obchodním opatřením, která podle nich porušují pravidla a zásady Světové obchodní...

1. září 2025  21:10

Fico se v pátek sejde se Zelenským. Předtím bude v Číně opět mluvit s Putinem

Slovenský premiér Robert Fico se v pátek sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ještě předtím se během své návštěvy Pekingu setká s prezidenty Ruska Vladimirem Putinem a Číny Si...

1. září 2025  20:52

Rána berlí pro Babiše, plivanec na Fialu. Situace se radikalizuje, míní politologové

Útoky na expremiéra Andreje Babiše, který dostal ránu berlí, a premiéra Petra Fialu, na něhož se plivalo, ukazují, jak vyhrocená je předvolební atmosféra. Politologové Vladimír Hanáček, Milan Školník...

1. září 2025  20:23

Chomutov má nového primátora. Je jím Milan Märc z Nového Severu

Novým primátorem Chomutova zvolili v pondělí tamní zastupitelé Milana Märce z hnutí Nový Sever. Dosud byl prvním náměstkem primátora. Märc si dal za úkol stabilizovat rozjitřenou politickou...

1. září 2025  20:06

Nový řád, otřes v geopolitice. Trump spojil miliardové velmoci proti Západu

Premium

Čínský prezident Si Ťin-pching využil summit Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), aby podpořil svou vizi multipolárního světového řádu. Díky nespokojenosti s Washingtonem se na jeho stranu...

1. září 2025

Putin hovořil o cestě k míru. Podle map ale chce dobýt Oděsu a dospět k hranici NATO

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že jeho srpnová schůzka s prezidentem USA Donaldem Trumpem otevřela cestu k urovnání konfliktu na Ukrajině. Na pondělním jednání summitu Šanghajské organizace...

1. září 2025  19:58

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. Hasiči vyprošťují dva lidi

Dálnici D2 v pondělí po 17:40 uzavřela na 11. kilometru u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda nejméně tří nákladních automobilů. Obnovení provozu bude trvat delší dobu. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  19:25

Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku napadl muž berlí, na předsedu vlády a šéfa ODS Petra Fialu zase při podobné příležitosti nějaká žena plivla. Na projev násilí reagovali...

1. září 2025  18:51,  aktualizováno  19:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo

V jemenské metropoli Saná se v pondělí konal pohřeb húsíjského premiéra Ahmada Rahavího a dalších 11 představitelů hnutí podporovaného Íránem. Podle AFP se obřadu zúčastnily tisíce lidí, AP uvádí...

1. září 2025  19:22

V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody....

1. září 2025  18:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.