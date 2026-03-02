Ficova vláda chce zrušit volbu poštou. Ve světě totiž vítězí opozice, upozorňují kritici

Slováci žijící v zahraničí možná brzy přijdou o možnost volit poštou. Podle informací, na něž před pár dny upozornila opozice, chce koalice premiéra Roberta Fica korespondenční volbu zrušit. Lidé by tak museli vyrazit na ambasádu ve „své“ zemi. Mezi oficiálními důvody zaznívá, že takto jsou volby skutečně tajné. Kritici ovšem míní, že vláda pouze útočí na voliče opozice. Právě tu totiž Slováci ve světě většinou volí.
„Je to připravené, byla to společná práce koalice,“ prozradil ve vysílání dezinformačního portálu Infovojna europoslanec, místopředseda vládního Směru-SD a Ficův poradce Erik Kaliňák. Jeho stranický kolega a policejní exprezident Tibor Gašpar pak řekl, že by měl být návrh předložen už na dubnovou schůzi Národní rady.

Pokud projde, Slováci přijdou o možnost, kterou třeba Češi dostali teprve nedávno. Zatímco čeští voliči ve světě museli až do loňských parlamentních voleb cestovat mnohdy stovky kilometrů na česká velvyslanectví, Slováci to mají přesně naopak a korespondenční volba je jejich jediná možnost. Kdo tak nevolí poštou, nevolí. A to už dvacet let.

Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor

Teď si to mají oba národy prohodit. Nově by Slováci, kterých za hranicemi žije zhruba 350 tisíc, museli za plentu na svých ambasádách. Podle Kaliňáka se vláda inspiruje Dánskem, kde mohou korespondenčně volit pouze ti občané, kteří jsou mimo svou vlast jen dočasně. Pikantní je, že právě v Dánsku, ale i v nedalekém Norsku už Ficův kabinet ambasády dávno zrušil.

Hlavním argumentem vlády pro změnu systému je podle portálu Aktuality.sk obava z manipulace voleb. Zmínil ji třeba Gašpar, který také zpochybňuje, že je současný stav v souladu s ústavou. Při korespondenční volbě prý není možné zaručit, že je hlasování osobní a tajné. „Když někdo vezme korespondenční lístky celé rodiny a projeví svůj názor, nikoliv členů rodiny, a hlasuje, není úplně dodržené to, co předpokládá ústava, že je to osobní volba,“ tvrdí. Odborníci ani úřady přitom dosud žádné podvody při volbě poštou neodhalili.

„Hrdý Slovák přijede“

To zdůraznil i generální prokurátor Maroš Žilinka. „Nejsem si vědom žádné manipulace při parlamentních volbách v roce 2023,“ řekl. Ve volbách před třemi lety počet zájemců o hlasování poštou rekordně stoupl. Zvítězil nicméně Ficův Směr, který od té doby vládne v koalici s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou (SNS). Tehdejší volby přinesly ještě jednu změnu, a to právě v souvislosti s hlasováním poštou.

„Poprvé budeme mít na Slovensku přesná data o tom, jak vlastně Slováci v zahraničí volí. Dosud to nebylo možné, protože se jejich hlasy smíchávaly s hlasy domácích voličů. Teď budou vytvořeny speciální obvody, kde se budou počítat jen hlasy Slováků ze zahraničí,“ vysvětlil tehdy pro iDNES.cz slovenský politolog Erik Láštic. Ten také poznamenal, že vzhledem k této nevědomosti politické strany dříve neměly motivaci „nějak jejich hlasy mobilizovat či zjednodušovat jim volby“.

„Hráz proti fašismu“ se bortí. Koaliční spory ženou Fica k ultranacionalistům

Jenže od roku 2023 je jasně vidět, že Slováci ve světě volí výrazně častěji strany současné opozice – posledně tak hlasovalo zhruba 77 procent lidí. Opozice proto za chystanou novinkou vidí politický kalkul a snahu vládních stran změnit výsledky voleb ve svůj prospěch. „Tady jde o hodně, jde o svobodné a demokratické volby. Považujeme za skandální, aby rok a půl do voleb vládní koalice měnila pravidla hry,“ míní předseda nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka.

„Pokud strana u moci začne měnit volební systém způsobem, že sahá primárně na hlasy opozice, je to nehorázný pokus zmanipulovat proces tak, aby si tato vláda zachránila hlasy,“ prohlásil pak poslanec PS Tomáš Valášek. Strana proto veřejně vyzvala koalici, aby se k údajnému plánu změnit systém voleb vyjádřila.

A premiér řekl, že sama vláda žádný takový návrh nechystá, ovšem podpoří ho, pokud vzejde z parlamentních lavic. „Pokud s tím přijdou poslanci Národní rady, řeknu ‚dobrý nápad‘. Budu je prosit, aby vytvořili víc míst, aby lidé mohli přijít a odvolit v těch zemích,“ dodal Fico s tím, že by to probíhalo „pěkně demokraticky a za plentou, jak se patří“.

Pokusili jste se ovlivnit volby v náš neprospěch, pustil se Fico do Británie

Coby argument, že volby poštou jsou zmanipulované, vytáhl zprávu o tom, že britská vláda zprostředkovaně dávala v zemích východní Evropy včetně Slovenska peníze influencerům, kteří následně svým mladým fanouškům vysvětlovali důležitost demokratických voleb. Fico tvrdí, že se Velká Británie takto snažila ovlivnit výsledky voleb, jež nakonec vyhrál.

Strana Hlas po své mluvčí oficiálně vzkázala, že v koalici žádná dohoda o rušení voleb poštou není a že se ministerstvo vnitra – vedené šéfem Hlasu Matúšem Šutajem Eštokem – na návrhu nepodílelo, přestože to Kaliňák tvrdí. Neoficiálně už se však objevily hlasy, které by návrh podpořily.

Proti vládnímu plánu už se kromě opozice ohradily i neziskové organizace, například Srdcom doma nebo Chcem tu zostať, a spustily petici za zachování volby poštou. „Tento krok přímo narušuje princip všeobecnosti a rovnosti volebního práva, protože znevýhodňuje voliče právě na základě aktuálního místa pobytu,“ kritizuje předseda Srdcom doma Samuel Zubo.

Když Ficovi hrozila basa, na hranicích už na něj čekalo Orbánovo auto, tvrdí Magyar

Iniciativa mimo jiné upozorňuje, že tento návrh mimo jiné odvádí pozornost od skutečných problémů Slovenska, jako je třeba současná ekonomická situace. A portál Sme také upozorňuje, že až dosud čtyřnásobný premiér Fico s volbami poštou nikdy neměl problém, kdysi dokonce poslanci Směru prosazovali ještě liberálnější pravidla.

Nejvíc Slováků žije tradičně v Česku, odkud také při posledních volbách přišlo nejvíc hlasovacích lístků. Celkem odvolilo přes 58 tisíc lidí ze 104 zemí a tyto hlasy tvořily necelá dvě procenta všech odevzdaných lístků. Hlasy ze světa podle televize STVR stačily na zvolení tří poslanců.

„Člověk, který žije dvacet až třicet let v zahraničí a cítí se jako hrdý Slovák, nemůže mít problém přijet na Slovensko odvolit,“ hájí návrh ministr zemědělství Richard Takáč. „Odkdy vláda určuje, kdo je hrdý Slovák?“ odpověděl mu na Facebooku někdejší diplomat, prezidentský kandidát a nynější člen PS Ivan Korčok.

