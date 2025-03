Ve „své“ vile si v létě pronajmu apartmán, říká Fico k chorvatské kauze

„Abych ukončil tento smutný a pro současné mediální Slovensko tradiční pokus opětovně mě mediálně zavraždit, když už se to nepodařilo doopravdy 15. května 2024 v Handlové, oznamuji následovné. Volal jsem si s majitelem domu v Chorvatsku, který všechna slovenská mediální špína označila za moje vlastnictví,“ píše Fico na blogu deníku Pravda pod titulkem: „Skandál jak sviňa. Fico v Chorvatsku nic nevlastní!“

Text pak uložil i na svůj facebookový účet. Majiteli nemovitosti se prý omluvil „za nepříjemnosti, které mu byly způsobeny“. „A aby každého šlak trefil, dohodl jsem se s ním, že si tento dům v létě pronajmu na dovolenou. Když už ho pronajímá, ať má aspoň jakous takous kompenzaci za svinstva páchaná takovými smutnými tvářemi slovenské žurnalistiky, jakou je paní Tódová a spol.,“ dodal.

Právě do redaktorky Denníku N a dalších novinářů se ve svém komentáři nejvíc opírá. Ten, kdo na dům v Chorvatsku jako první upozornil, ovšem nebyla slovenská média, ale chorvatský deník Večernji list a expremiér Matovič. Ten pak v pátek i se svými kolegy z hnutí Slovensko dotyčný letní dům ukázal na kameru. A dodal, že oficiálně vila není psaná na Fica.

Uvedl dva „bílé koně“, jak je nazval, a to synovce šéfky slovenského katastru a synovce slovenského poslance Antona Stredáka. Oba jsou zapsaní v chorvatském katastru jako majitelé tohoto domu v Ražanji, slovenská média nicméně zdůrazňovala, že pro Matovičovo tvrzení neexistuje dost důkazů.

Denník N pak napsal, že hovořil s otcem tohoto druhého „bílého koně“, bývalým fotbalistou Ľubomírem Moravčíkem. Ten potvrdil, že vilu spoluvlastní jeho syn – ale odmítl, že by skutečným majitelem byl slovenský premiér. Podle svých slov synovi sám na dům přispěl. Pravdivost informací naopak ve svém případě v médiích potvrdil ministr obrany Robert Kaliňák, jehož vilu v Pagu Matovič rovněž Slovákům ukázal.

Fico si ve svém blogu dál stěžuje i na články o tom, že by na nákup nových nemovitostí ani neměl mít finanční prostředky, protože to neodpovídá jeho oficiálním příjmům premiéra. Bydlení na Jadranu prý má mnoho jiných politiků, aniž to někoho zajímá, ale on by si neměl dovolit ani byt v Bratislavě, kritizuje.

„Nebudu se před nikým ani vyviňovat ani omlouvat. Ale mám skandál, protože v Chorvatsku nic nevlastním, i když to už týden celá slovenská mediální špína tvrdí. Jsem nejprolustrovanější veřejná osoba v moderních dějinách Slovenska. Každý o mně všechno ví. S kým jsem bruslil na hrázi, koho jsem objal na letišti, s kým a kde jsem byl na dovolené, jak moje máma potrestala svého oblíbeného psa papučí...“ píše také.

Je to první reakce od Matovičova pátečního videa. A Matovič už na ni i odpověděl. Sarkastickým tónem Ficovi říká, že se takovým příspěvkem k vlastnictví vily vlastně přiznává. Ptá se ho, jestli to psal opilý, a avizuje, že pokud premiér do Ražanje v létě skutečně vyrazí, v tichosti jeho dovolená neproběhne. „Ty si vážně myslíš, že tě nechám se tam rochnit jen tak? Že ti tam nedovezu autobus lidí, kterým jsi ublížil, které jsi zničil za těch patnáct let, co tu vládneš?“ vzkazuje.