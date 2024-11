Je to eskalace, zabíjení Slovanů potrvá, odsoudil Fico umožnění útoků na Rusko

„Vyjadřuji ostrý nesouhlas s rozhodnutím amerického prezidenta povolit použití amerických raket dlouhého doletu na cíle na území Ruské federace s jasným cílem zmařit nebo oddálit mírová jednání. Jde o bezprecedentní eskalaci napětí, jde o rozhodnutí, které maří naděje na zahájení jakýchkoliv mírových jednání a ukončení zabíjení Slovanů na Ukrajině,“ řekl Fico v nahrávce, kterou v pondělí zveřejnil na Facebooku.

Končící americký prezident Joe Biden povolil podle médií Ukrajincům používat americké střely dlouhého doletu na také proti vojenským cílům na ruském území, což je věc, o niž Kyjev dlouhé měsíce marně usiloval. Podle listu The New York Times a agentury Reuters by tak střely označované zkratkou ATACMS mohly být brzy použity především v ruské Kurské oblasti k podpoře tam působících ukrajinských sil.

Ukrajina část příhraniční Kurské oblasti překvapivě obsadila v srpnu. Rusové se její vojáky zatím neúspěšně snaží z vlastního území vytlačit, do bojů se tam na straně Ruska začínají zapojovat také vojáci Severní Koreje.

Za překvapující slovenský premiér označil, jak rychle „některé země EU uvítaly militantní krok USA“. Podle něj to potvrzuje, že Unie není schopna sama vyjádřit zásadní zahraničně-politické názory a že Západ si přeje pokračování války na Ukrajině za každou cenu.

V Bruselu, kde v pondělí jednají ministři zahraničí EU, dal šéf unijní diplomacie Josep Borrell najevo, že Ukrajina má mít možnost útočit západními zbraněmi i na ruském území. „Ukrajina by měla mít možnost používat zbraně, které jsme jí poskytli, nejenom aby zastavila šípy, ale také aby byla schopna zasáhnout lučištníky,“ nechal se slyšet. Naopak maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó krok Washingtonu označil za „obrovsky nebezpečný“.

„Kdo si na Slovensku přeje pokračování války a vítá nesmyslné militantní kroky Západu, škodí slovenským národně-státním zájmům,“ tvrdil Fico. Nynější opoziční strany se s Ficem v názoru na válku na Ukrajině dlouhodobě rozcházejí a ty z nich, které v předchozím volebním období byly u moci, tehdy prosadily například značnou slovenskou vojenskou pomoc Ukrajině.