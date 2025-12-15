Dostal jsem pozvánku od Trumpa, pochlubil se Fico. Do USA má jet příští rok

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí oznámil, že ho americký prezident Donald Trump pozval na návštěvu Spojených států. Vycestovat by tam měl příští rok, vyplývá z Ficova příspěvku Facebooku.
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (4. prosince 2025)
„Chceme společně podpořit podepsání mezivládní dohody mezi SR a USA o spolupráci v jaderné energetice a vyměnit si názory na nejaktuálnější světová témata,“ napsal Fico. Jako možný termín své cesty zmínil oslavy 250. výročí nezávislosti USA, které připadne na 4. července 2026, a konání fotbalového mistrovství světa. To budou v červnu a v červenci příštího roku hostit kromě USA také Kanada a Mexiko.

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Fico letos v říjnu řekl, že Bratislava bude zřejmě se Spojenými státy spolupracovat na projektu nového jaderného zdroje na Slovensku s výkonem přes 1000 megawattů. Záměr výstavby elektrárny ve vlastnictví státu Ficova vláda schválila loni, následně ustoupila od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie.

Slovenský premiér k pozvánce od Trumpa napsal, že „suverénní zahraniční politika orientovaná na všechny čtyři světové strany přináší své výsledky“. Uvedl, že se letos opakovaně setkal mimo jiné s prezidenty Číny a Ruska. Loňská návštěva Fica v Rusku, které v roce 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, vyvolala na Slovensku vlnu protivládních občanských demonstrací.

