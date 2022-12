Rusko v srdci, Orbán jako vzor. Slovensku hrozí odklon od prozápadní orientace

Menšinové Hegerově vládě ve čtvrtek sněmovna vyslovila nedůvěru, zejména opoziční politici se pak vyslovili pro vypsání nových voleb. Prezidentka Zuzana Čaputová kabinet odvolala v pátek odpoledne a pověřila ho dočasným mandátem. Vyzvala také politiky, aby nejpozději do konce ledna přijali všechny kroky, které povedou k předčasným volbám.

„Hegerova vláda byla prozápadní, proevropská a proukrajinská, v dobrém smyslu slova. Existuje riziko, že v případě změny mocenských poměrů dojde ke korekci kurzu. Podmínkou pro to je, že vznikne vláda s odlišnou orientací,“ uvedl prezident bratislavského Institutu pro veřejné otázky Mesežnikov.

Podle analytika by takový vývoj mohl nastat, pokud by se moci dostal Směr-SD či hnutí Republika. Do tohoto uskupení dříve přestoupili členové krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), včetně europoslance Milana Uhríka a několika dalších poslanců Národní rady.

Hnutí například kritizuje Evropskou unii. Uhrík také tvrdil, že protiruské sankce více poškozují Evropu než samotné Rusko. Totéž říká i kdysi mnohem víc prozápadní lídr sociální demokracie. „Fico se v posledním období, zejména co odešel z pozice premiéra, stal proruským trollem. Zpochybňuje všechno, co souvisí s naší zahraniční politikou vůči Ukrajině,“ míní Mesežnikov.

Dodal, že šéf Směru-SD se například vyslovil proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, která čelí vojenské agresi Ruska. Hegerova vláda naopak pomáhá Kyjevu nejen humanitárně, ale také vojensky. Obavu, že se případná Ficova vláda odkloní od Ukrajinců, zmiňují i některá zahraniční média v ohlasech na konec Hegerova kabinetu.

„Protizápadní nálady a antivaxerské či proruské dezinformace na sociálních sítích oslabily důvěru Slováků v Evropskou unii a NATO. Podle nedávného průzkumu víc Slováků důvěřuje Rusům než Američanům,“ připomíná například agentura Bloomberg. Slovenští občané mají navíc ze zemí visegrádské čtyřky největší averzi vůči ukrajinským uprchlíkům.

Ukázal to průzkum nevládní organizace Globsec. Nejméně negativně vnímají ukrajinské uprchlíky obyvatelé Polska (11 procent), Maďarska (15 procent) a pak Česka (25 procent). U Slováků je to 52 procent. A zatímco výrazná většina Čechů a Poláků soudí, že odpovědným za zahájení války na Ukrajině je Rusko, na Slovensku a v Maďarsku má tento názor méně než polovina obyvatel.

Právě na prorusky naladěné voliče Fico cílí. A o Maďarsku pod vedením premiéra Viktora Orbána, který je od začátku války jedním z největších zastánců spolupráce s Ruskem, se pochvalně vyjádřil například v nedávném proslovu k příznivcům. Expremiér mluví o „nesmyslné protiruské sankci“, kvůli které je „zastaven dovoz ruské ropy a ruských ropných produktů do zemí EU“.

„Ano, Slovensko má malou výjimku, a to díky úsilí Maďarska. Přes ropovod Družba může i nadále proudit ropa na Slovensko, ale výrobky z této ropy bude moct Slovnaft vyvážet do zahraničí jen do 5. prosince 2023,“ říká Fico. Zmiňuje přitom výjimku, kterou pro spuštění embarga ruské ropy dostalo kromě Slovenska a Maďarska také Česko, nikoliv však zásluhou Maďarů, ale Evropské komise.

Fico před čtyřmi lety rezignoval na funkci premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně. Jeho strana pak po porážce v posledních volbách z konce února 2020 odešla do opozice.

Následně čelila rozkolu, kdy ze Směru-SD vystoupil bývalý premiér Peter Pellegrini a další poslanci. Ti pak založili stranu Hlas-sociální demokracie, která je v zemi už delší dobu nejpopulárnější politickou stranou. Na druhé místo v žebříčku preferencí se postupně dostal Směr-SD.