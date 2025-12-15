Ficův syn si koupil další luxusní byt v Bratislavě, opět bez hypotéky

Syn slovenského premiéra Roberta Fica Michal si v lukrativní části Bratislavy koupil další byt. A stejně jako v případě prvního bytu, který si ve slovenské metropoli koupil před třemi lety, si jej pořídil bez hypotéky. O nákupu píše slovenský portál Aktuality.sk.
Slovenský expremiér Robert Fico se synem Michalem a manželkou Svetlanou (29. března 2014)

Dvaatřicetiletý Michal Fico mohl za byt v žádané bratislavské části Palisády zaplatit zhruba 300 až 400 tisíc eur (7 až necelých 10 milionů korun), píší Aktuality s tím, skutečná suma není známá. Stejně tak rozloha nového přírůstku do majetku rodiny Ficových.

Podle odhadů je však byt velký asi 75 metrů čtverečních a Fico mladší jej i se svou manželkou koupil v květnu. Hypotéku na něj údajně nepotřeboval, stejně jako na více než stometrový byt pořízený v roce 2022. Ani ten si přitom syn premiéra podle slovenských médií nemohl sám vydělat.

V té době pracoval ve společnosti ČEZ coby manažer, v současnosti se pak věnuje své firmě Lumina AI. Se svou matkou také založil realitní kancelář Modon, ani jedna z těchto firem však nemá příliš vysoké tržby, podotýkají novináři.

Fico mladší je také jednatelem ve firmě Agentúra Smer, jež zajišťuje premiérově straně Směr-SD předvolební kampaně a má údajně milionové tržby.

Sám Fico, který médiím na otázky o svém majetku tradičně neodpovídá, si loni v Bratislavě koupil byt, který si do té doby pronajímal od svého stranického kolegy Dušana Muňka. K bytu v nejvyšším patře luxusní rezidence patří také „letištní“ terasa a parkovací místo v garáži. Podle loňských cen na trhu mohl mít byt hodnotu až milion eur (25 milionů korun).

