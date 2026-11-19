„Vítám, že během setkání slovo mír padlo stokrát víc než během čtyř let zasedání evropského válečného kabinetu, který se rád nazývá Evropskou radou. A je mi líto, že příští týden ve čtvrtek bude na neformálním zasedání Evropské rady válečná rétorika pokračovat,“ napsal Fico k summitu prezidentů Spojených států, Číny a Ruska.
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Pochlubil se, že se všemi se v minulosti setkal, a tak jej prý nepřekvapuje pragmatický závěr jejich schůzky. Prohlásil také, že summit sledoval „navzdory špinavým útokům médií a opozice, které skončily jejich fiaskem“.
Odkazoval tak na středeční informace portálu Investigace.cz, podle nějž Ficova syna Michala v minulosti německá banka Deutsche Bank nahlásila úřadům pro podezření z praní špinavých peněz. Premiér všechny tyto zprávy popřel.
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„Vyslovuji přesvědčení, že (závěr summitu v Číně) nepřekryje žárlivost Evropy, kterou už nikdo ani nezve k jednacímu stolu,“ pokračuje Fico s tím, že jednání přiblížilo realitě i plány na reformu OSN. A to proto, že „se k ní hlásí tři permanentní členové Rady bezpečnosti OSN“.
„Je paradoxem, že ve jménu celého světa se tři světoví státníci dohodli na lepším zásobování ropnými produkty, protože v EU nadále převládá názor, že ropa a plyn z Ruska smrdí víc než z USA, i když dodávky těchto strategických surovin z Ruska se nadále zvyšují,“ prohlásil také.
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„Dohoda, že tři jaderné mocnosti jsou připravené na jednání o snižování jaderného arzenálu, je klíčová. Čínský prezident zašel nejdále, když hovoří o úplném zničení jaderných zbraní,“ poukázal také na údajný návrh Si Ťin-pchinga.
Fico, který se především během svého současného mandátu vyznačuje silně proruskou politikou a odmítá například platit za zbraně pro napadenou Ukrajinu, se opřel i do Mezinárodního trestního soudu (ICC). Ten podle něj vydává politicky motivovaná rozhodnutí, „což vede ke ztrátě jeho akceptovatelnosti v širokém mezinárodním měřítku“. „Tak. A teď si počkejme na žárlivé nářky z EU,“ dodává slovenský premiér.