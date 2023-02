Nedávejte migy Ukrajině, žádá Fico. Slováky straší, že je NATO pošle na frontu

„Další vyzbrojování Ukrajiny nepřinese nic jiného než statisíce mrtvých. Navrhujeme, aby Národní rada vyslovila nesouhlas s jakoukoliv formou odevzdání bojových letadel MiG-29 Ukrajině,“ řekl Fico. Ukrajinský prezident Zelenskyj požádal Hegera o dodávky stíhaček na schůzce ve čtvrtek v Bruselu. Slovenský premiér uvedl, že se žádosti pokusí vyhovět.

Slovensko se po ruské invazi na Ukrajinu rozhodlo předčasně ukončit provoz své desítky migů ze sovětské éry. Resort obrany v pátek oznámil, že jedná se spojenci a Ukrajinou o další pomoci Kyjevu. K hlavním požadavkům nyní patří letecké systémy, zařízení protivzdušné obrany a těžká pozemní technika.

Slováci už svému východnímu sousedovi předali například systém protivzdušné obrany S-300, bojová vozidla pěchoty, odminovací zařízení a vrtulníky a v rámci komerčního kontraktu také samohybné houfnice vlastní výroby.

A právě proti dodávkám zbraní na Ukrajinu Ficův Směr-SD dlouhodobě vystupuje a kritizuje protiruské sankce, které EU a západní země zavedly v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu. Podle expremiéra je navíc posílání zbraní do válečného konfliktu, se kterým prý Slovensko nemá nic společného, zásadní otázkou zahraniční politiky země, v níž Hegerova vláda po prosincovém pádu podle ústavy přišla o pravomoci.

O konfliktu na Ukrajině Fico hovoří také jako o válce mezi Spojenými státy a Ruskem. Slovenské vládní politiky pravidelně označuje za americké poskoky a prezidentku Zuzanu Čaputovou za americkou služku či loutku. K válce říká, že nezačala loni, ale „v roce 2014, kdy ukrajinští fašisti začali zabíjet lidi na Donbase“. Opakuje tedy slova ruské propagandy.

Po prezidentských volbách v České republice také prohlásil, že nechápe výroky vítěze klání Petra Pavla, že by se Ukrajina měla stát členem NATO. „Pan generál za dva dny přesně ukázal, kdo je kdo. Dnes už nikdo nemůže pochybovat o tom, kdo za ním je, kdo ho tlačil dopředu a s kým si volal,“ řekl.

Dezinformátor mluví o „ukrajinských fašistech“

Na Slovensku budou 30. září předčasné parlamentní volby a Směr-SD je podle sondáží druhou nejpopulárnější stranou v zemi. Tou první je odpadlík od Směru, strana Hlas-SD, kterou založila bývalá Ficova pravá ruka a někdejší premiér Peter Pellegrini.

Fico se už od svého pádu obrací na čím dál radikálnější segment voličů. Slováky zklamané vládou Igora Matoviče a Eduarda Hegera vábil nejprve na kritiku vakcín proti covidu a vládních restrikcí, s krajní pravicí po boku také brojil proti uzavření slovensko-americké obranné dohody. Jeho kritická slova o Evropské unii využila i ruská propaganda a Ukrajina už ho zařadila na seznam dezinformátorů.

Ostatně k dezinformacím a „cenzuře na Slovensku“ měl expremiér před pár dny i samostatnou tiskovou konferenci, na které mimo jiné prohlásil, že „když začnete mluvit pravdu, tak vás vypnou“. „Snažím se říkat vlastní pravdu, ale to je dnes na Slovensku principiálně zakázané,“ řekl a o pár minut později naznačil, že při ohlédnutí za dobou pandemie se zdá, že „všechno bylo plánované a připravené“. Důkazy tradičně nedodal.

A po jeho boku stál přední dezinformátor Směru Ľuboš Blaha, kterého už za šíření lží potrestal i soud. Na tiskovce mu to však nebránilo říct třeba ani to, že „ukrajinští teroristé zničili most na Krym“. Mluví přitom o akci ukrajinských tajných služeb z loňského října, kdy exploze zničila Ruskem vybudovanou spojnici na Ruskem okupovaný ukrajinský poloostrov.

Strašení zatažením do války

Fico také v pondělí zveřejnil video, ve kterém straší Slováky před vysíláním „mladých mužů“ na Ukrajinu. „Začíná se potichu říkat, že další etapou by mělo být i posílání vojáků Severoatlantické aliance na Ukrajinu, což bych považoval za největší hloupost, jakou někdo může udělat,“ pronesl.

Jeho výroky pro portál Aktuality.sk odmítlo hned několik politiků včetně slovenského velvyslance při NATO Petera Bátora. „Když někdo hovoří, že se o tom hovoří, tak bych chtěl vědět kde. Já se přiznám, že jsem placený za to, abych seděl přímo v Alianci a zastupoval zájmy SR. Můžu vám absolutně potvrdit, že se tu o tom určitě nehovoří,“ řekl.

Ministr zahraničí Rastislav Káčer napsal, že „poslanec R. Fico cynicky pracuje se strachem a přirozenými obavami naší veřejnosti“. „Tentokrát bez jakékoliv hanby lživě naznačuje, že mladí Slováci budou odvedeni na frontu,“ dodal.

I o mnohem méně závažných rozhodnutích se podle Bátora v NATO vede tvrdá diskuze a nikdo nechce přímé zapojení do Aliance do konfliktu. Jakékoliv vyslání vojáků na Ukrajinu by navíc musela schválit celá Aliance, včetně Turecka s Maďarskem. A pak i parlament daného státu, který by své vojáky vyslal. O posílání Slováků na mise už dřív nechával hlasovat i Fico jako premiér, který tak toto všechno dobře ví, připomíná portál.